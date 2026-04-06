Школьница вышла на прогулку с велосипедом и исчезла В Хакасии ищут 15-летнюю школьницу, пропавшую во время прогулки на велосипеде

Масштабная поисковая операция по розыску 15-летней Дианы Тодояковой была развернута в Хакасии, сообщает МВД по республике. Девочка уехала из дома в селе Ефремкино на велосипеде 4 апреля и с тех пор не выходила на связь. К поискам подключены сотрудники полиции, спасатели МЧС и волонтеры. Им удалось найти только велосипед пропавшей, он лежал под мостом через реку Белый Июс.

Была одета: черные джинсы, темно-синяя спортивная куртка, зеленая шапка, серые брюки, черные кроссовки. Особые приметы: носит очки, — написали в ведомстве.

Правоохранительные органы призывают всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, немедленно сообщить в дежурную часть. Поисковые группы продолжают прочесывать местность вблизи реки и лесных массивов.

Ранее полиция объявила о поисках двух школьников в Омске. Мальчики — братья 10 и 11 лет — ушли из дома 5 апреля, дети собирались кататься на самокатах. Вечером они не вернулись домой и родители забили тревогу. Волонтеры распространили описание особых примет мальчиков.