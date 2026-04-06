06 апреля 2026 в 12:07

Школьница вышла на прогулку с велосипедом и исчезла

В Хакасии ищут 15-летнюю школьницу, пропавшую во время прогулки на велосипеде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Масштабная поисковая операция по розыску 15-летней Дианы Тодояковой была развернута в Хакасии, сообщает МВД по республике. Девочка уехала из дома в селе Ефремкино на велосипеде 4 апреля и с тех пор не выходила на связь. К поискам подключены сотрудники полиции, спасатели МЧС и волонтеры. Им удалось найти только велосипед пропавшей, он лежал под мостом через реку Белый Июс.

Была одета: черные джинсы, темно-синяя спортивная куртка, зеленая шапка, серые брюки, черные кроссовки. Особые приметы: носит очки, — написали в ведомстве.

Правоохранительные органы призывают всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, немедленно сообщить в дежурную часть. Поисковые группы продолжают прочесывать местность вблизи реки и лесных массивов.

Ранее полиция объявила о поисках двух школьников в Омске. Мальчики — братья 10 и 11 лет — ушли из дома 5 апреля, дети собирались кататься на самокатах. Вечером они не вернулись домой и родители забили тревогу. Волонтеры распространили описание особых примет мальчиков.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Румынии призвали ЕС покончить с зависимостью от США в военной сфере
Мужчина перепутал газ с тормозом и насмерть сбил супругу
Россияне высказали свое отношение к заимствованию иностранных слов
Королевская семья Британии: новости, испытание Карла III для Уильяма и Кейт
«Не показывать прыть»: Лукашенко об одной из сторон в иранском конфликте
В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов
В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ
Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали
Стало известно об уроне нефтяного конкурента РФ от войны с Ираном
Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации
DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram
У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет
Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой
Орбан намекнул на возможного виновника подрыва «Турецкого потока»
Почему не работает Telegram сегодня, 6 апреля: замедление, когда заблокируют
Сергеевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 апреля
Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА
«Одноклассники» презентуют эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали»
Юрист ответил, что грозит вытолкнувшему проводницу из поезда дебоширу
Лукашенко призвал ОДКБ быть аккуратнее в работе с одной страной СНГ
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

