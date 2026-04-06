06 апреля 2026 в 09:00

Ленивая хозяйка или гений кухни? Эти рулетики из слоеного теста исчезают за минуты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Слоеное тесто — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то вкусного без лишней суеты. Всего несколько простых ингредиентов — и на столе ароматная выпечка, от которой невозможно оторваться.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 500 г;
  • сливочный сыр — 60 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • творог — 100 г;
  • петрушка — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.

Приготовление

Тесто заранее разморозьте и слегка раскатайте, затем нарежьте полосками. Каждую смажьте сливочным сыром — он добавит нежности. Сверху посыпьте тертым сыром, выложите творог и мелко нарезанную петрушку.

Аккуратно сверните полоски в рулетики, защипните края и переложите на противень. Смажьте взбитым яйцом, чтобы получилась румяная корочка.

Выпекайте при 180 градусах около 25 минут. Рулетики получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри, с тянущейся сырной начинкой. Идеально к чаю или как быстрый перекус для всей семьи.

Ранее сообщалось, что, если в морозильнике найдется лист готового слоеного теста, можно быстро приготовить сытное кальцоне — закрытую пиццу в форме полумесяца, напоминающую большой чебурек.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
