Ленивая хозяйка или гений кухни? Эти рулетики из слоеного теста исчезают за минуты

Слоеное тесто — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то вкусного без лишней суеты. Всего несколько простых ингредиентов — и на столе ароматная выпечка, от которой невозможно оторваться.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 500 г;

сливочный сыр — 60 г;

твердый сыр — 100 г;

творог — 100 г;

петрушка — 50 г;

яйцо — 1 шт.

Приготовление

Тесто заранее разморозьте и слегка раскатайте, затем нарежьте полосками. Каждую смажьте сливочным сыром — он добавит нежности. Сверху посыпьте тертым сыром, выложите творог и мелко нарезанную петрушку.

Аккуратно сверните полоски в рулетики, защипните края и переложите на противень. Смажьте взбитым яйцом, чтобы получилась румяная корочка.

Выпекайте при 180 градусах около 25 минут. Рулетики получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри, с тянущейся сырной начинкой. Идеально к чаю или как быстрый перекус для всей семьи.

