06 апреля 2026 в 10:23

Химик рассказала, как помыть окна без специальных средств

Химик Мясищева: для мойки окон нужно использовать соду и соль

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Для мойки окон необходимо использовать раствор соли и соды, рассказала LIFE.ru доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой ХимБиоТех Московского Политеха, доктор сельскохозяйственных наук Нина Мясищева. По ее словам, также в состав можно добавить уксус.

Соль и соду нужно полностью растворить в воде, чтобы мелкие частицы не царапали стекло. Можно добавить к составу уксус и спирт. Полученное средство хорошо удаляет отпечатки пальцев и следы от насекомых, — рассказала Мясищева.

Химик подчеркнула, что для мойки окон нельзя использовать парогенератор. Она отметила, что из-за высокой температуры стеклопакет может лопнуть.

Ранее сообщалось, что с 30 апреля 2026 года в России вступает в силу национальный стандарт, который устанавливает единые требования к клининговым услугам по уходу за интерьерным текстилем. Документ, утвержденный Росстандартом, регламентирует процессы чистки ковров, обивки мягкой мебели, штор и текстильных обоев.

