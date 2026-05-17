Ой, обои вдруг стали липкими и тусклыми: виновата химия, которой моют стены годами

Виниловые обои многие выбирают именно за практичность: протер тряпкой — и снова чисто. Но есть одна ошибка, из-за которой красивое покрытие может испортиться намного раньше срока. Обычные средства для уборки постепенно разрушают защитный слой, хотя сначала это почти незаметно.

Особенно вредны щелочные составы, которые содержатся во многих популярных чистящих средствах. После нескольких уборок винил начинает тускнеть, становится липким и быстрее собирает грязь. На светлых обоях со временем появляются желтоватые пятна, а рельефные поверхности теряют фактуру.

Не меньше проблем создает хлор. Им часто пытаются убрать плесень или жир на кухне, но вместе с загрязнениями исчезает и цвет рисунка. Яркие оттенки выгорают пятнами, а само покрытие становится хрупким и легко рвется даже от мягкой губки.

Чтобы обои прослужили дольше, лучше отказаться от агрессивной химии. Для ухода достаточно теплой воды с каплей жидкого мыла и мягкой салфетки из микрофибры. Сложные пятна можно аккуратно удалить спиртом или слабым раствором уксуса.

Перед использованием любого нового средства стоит проверить его на незаметном участке. Это простое правило помогает сохранить обои красивыми не на пару лет, а почти на целое десятилетие.

