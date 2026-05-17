Эта липкая плитка на кухне: копеечная смесь смывает жир без дорогой химии

Кухонная плитка быстро покрывается липким налетом, особенно рядом с плитой. Жир въедается так сильно, что обычная губка уже не помогает, а дорогие средства часто разочаровывают. Но есть простой домашний способ, который многие хозяйки используют годами.

Для очистки понадобятся всего два продукта — сода и уксус. Сначала нужно сделать густую пасту: смешать пищевую соду с небольшим количеством воды. Масса должна легко держаться на плитке и не стекать вниз.

Пасту наносят на загрязненные участки и оставляют примерно на 15 минут. За это время сода начинает размягчать жир и въевшийся налет. После этого поверхность аккуратно протирают влажной тряпкой или губкой, удаляя остатки смеси вместе с грязью.

Дальше в миску с чистой водой добавляют 2–3 ложки обычного столового уксуса. Этим раствором еще раз протирают плитку. Уксус помогает убрать остатки жира, освежает поверхность и придает ей более чистый блеск.

В конце плитку остается только вытереть насухо, чтобы не было разводов. После такой уборки кухня выглядит заметно аккуратнее, а тратиться на дорогую бытовую химию уже не хочется.

