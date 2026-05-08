Малина лезет во все щели: как остановить этот садовый беспредел и не угробить урожай

Малина радует урожаем и почти не требует ухода, но есть нюанс — она быстро расползается по участку. Если пустить все на самотек, аккуратный малинник за сезон превращается в заросли, которые вытесняют другие растения.

Виновата мощная корневая система: отпрыски появляются в метре-двух от куста и быстро укореняются. Один куст за сезон может дать до двух десятков новых побегов — и вот уже ягода «гуляет» по грядкам.

Самый надежный способ — вкопать по периметру барьер из пластика или металла на глубину 30–40 см. Корни ниже обычно не уходят. Хорошо работает и геотекстиль: пропускает воду, но не дает корням расползаться.

Если не хочется возиться, сажайте малину во вкопанные бочки или крупные емкости — корни будут под контролем. Параллельно раз в пару недель удаляйте молодую поросль и не заливайте посадки: избыток влаги провоцирует рост.

Осенью срезайте отплодоносившие побеги, оставляя 4–6 сильных. И присмотритесь к ремонтантным сортам — они менее агрессивны. Так малина остается на месте и работает на урожай, а не на захват участка.

