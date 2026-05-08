День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 07:00

Малина лезет во все щели: как остановить этот садовый беспредел и не угробить урожай

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Малина радует урожаем и почти не требует ухода, но есть нюанс — она быстро расползается по участку. Если пустить все на самотек, аккуратный малинник за сезон превращается в заросли, которые вытесняют другие растения.

Виновата мощная корневая система: отпрыски появляются в метре-двух от куста и быстро укореняются. Один куст за сезон может дать до двух десятков новых побегов — и вот уже ягода «гуляет» по грядкам.

Самый надежный способ — вкопать по периметру барьер из пластика или металла на глубину 30–40 см. Корни ниже обычно не уходят. Хорошо работает и геотекстиль: пропускает воду, но не дает корням расползаться.

Если не хочется возиться, сажайте малину во вкопанные бочки или крупные емкости — корни будут под контролем. Параллельно раз в пару недель удаляйте молодую поросль и не заливайте посадки: избыток влаги провоцирует рост.

Осенью срезайте отплодоносившие побеги, оставляя 4–6 сильных. И присмотритесь к ремонтантным сортам — они менее агрессивны. Так малина остается на месте и работает на урожай, а не на захват участка.

Ранее был назван цветок, который пахнет ладаном и почти не просит полива.

Проверено редакцией
Читайте также
Психолог объяснила, откуда берется синдром самозванца
Общество
Психолог объяснила, откуда берется синдром самозванца
Кинул семена в землю в мае, уехал на месяц, а вернулся в рай: 3 цветка, которые вырастут сами
Общество
Кинул семена в землю в мае, уехал на месяц, а вернулся в рай: 3 цветка, которые вырастут сами
Пионы как с открытки, а не жалкие кустики: три подкормки, от которых шапки реально гигантские
Общество
Пионы как с открытки, а не жалкие кустики: три подкормки, от которых шапки реально гигантские
Клубника прет как бешеная и ягоды сахарные: дешевая болтушка из кухни творит чудеса
Общество
Клубника прет как бешеная и ягоды сахарные: дешевая болтушка из кухни творит чудеса
Психолог назвала пять ранних звоночков эмоционального выгорания
Life Style
Психолог назвала пять ранних звоночков эмоционального выгорания
Общество
растения
сады
огороды
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.