Перец стал сладким, как с грядки у бабушки: подсадила базилик — и вкус поменялся без удобрений

Крупный перец вырастить несложно, а вот добиться настоящей сладости — уже задача посерьезнее. Оказывается, дело не только в сорте и солнце. Иногда все решает сосед по грядке.

Лучший «напарник» для перца — базилик. Его аромат отпугивает тлю, клеща и других вредителей, поэтому кусты не тратят силы на восстановление и спокойно наливают плоды. В итоге перец растет здоровым и сочным.

Есть и приятный бонус: многие замечают, что рядом с базиликом плоды становятся слаще. Плюс зеленые кустики слегка притеняют почву, не давая корням перегреваться в жару — это тоже влияет на вкус.

Сажать просто: разместите базилик между рядами или по краям грядки, не загущая посадки. Поливайте регулярно и прищипывайте верхушки, чтобы он кустился.

В итоге — минимум усилий, никакой химии и двойная польза: и перец вкуснее, и свежая зелень всегда под рукой.

Проверено редакцией
Общество
советы
дачи
огороды
перцы
Марина Макарова
