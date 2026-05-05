Перец как с картинки, а не «так себе»: один прием — и кусты ломятся от сочных плодов

Болгарский перец не такой капризный, как кажется, если знать пару рабочих приемов. При правильном подходе кусты дают мясистые сладкие плоды даже в неидеальное лето. Главное — не упустить ключевые моменты с самого начала.

Начинаю с выбора сорта: беру устойчивые и проверенные — тогда меньше проблем с болезнями. Семена сею в легкую смесь из торфа, перегноя и песка, держу в тепле и не забываю проветривать.

Когда появляются 2-3 листа, рассаду пикирую по отдельным стаканчикам, слегка прищипываю корень — так кусты становятся крепче.

В грунт высаживаю только в теплую погоду, на солнечное место. Между растениями оставляю расстояние, чтобы не было тесно.

Дальше — регулярный уход: полив без пересушивания, подкормки раз в пару недель и рыхление почвы.

Самый важный момент — формирование. Убираю лишние побеги, оставляю до 8–10 веток и подвязываю куст. Тогда силы идут в плоды, и они вырастают крупными, сочными и действительно вкусными.

