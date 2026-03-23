23 марта 2026 в 05:38

В России появится ГОСТ на чистку ковров и штор

ГОСТ для услуг по уходу за интерьерным текстилем вступает в силу с 30 апреля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 30 апреля 2026 года в России вступает в силу национальный стандарт, который устанавливает единые требования к клининговым услугам по уходу за интерьерным текстилем, передает ТАСС. Документ, утвержденный Росстандартом, регламентирует процессы чистки ковров, обивки мягкой мебели, штор и текстильных обоев.

В пресс-службе Росстандарта пояснили, что разработка данного ГОСТа стала ответом на запрос рынка профессиональной уборки. Там отметили, что у заказчиков часто отсутствуют четкие ориентиры для оценки качества услуг, поэтому одной из ключевых задач стандарта является формирование прозрачных критериев выбора поставщиков.

Ранее сообщалось, что в России начнет действовать новый ГОСТ на мороженое. Изменения вступят в силу 1 января 2028 года, следовало из обнародованного документа.

Также стало известно, что с 1 ноября 2026 года в России вводится новый межгосударственный стандарт на свежую хурму. Документ, утвержденный Росстандартом, унифицирует требования к плодам на пространстве нескольких стран, упростит взаимную торговлю и определит, какую хурму считать высшим сортом, а какую можно отнести ко второму.

ГОСТ
текстиль
уход
клининг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Союзе дачников рассказали, какие удобрения подготовят почву после зимы
Экс-сотрудника Минэкономразвития могут приговорить к 13 годам
Число погибших при пожаре в московской многоэтажке возросло
Мэром во Франции стал «почти-Гитлер»
Онколог ответил, от каких видов рака спасет правильное питание
Стоматолог-ортодонт ответил, чем опасен неисправленный прикус
«Трамп, ты уволен»: представитель КСИР обратился к Трампу
Шатдаун обошелся США в несколько миллиардов долларов
Генсек НАТО раскрыл новую позицию Зеленского по сделке с Россией
«Спасибо, премьер-министр»: на иранских ракетах появилось фото политика ЕС
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 марта
Киселев раскрыл, как США и Израиль расправляются с главами стран
Военный уничтожил четыре гексакоптера ВСУ типа «Баба-яга»
Психолог объяснила, как избавиться от чувства тревоги во время отпуска
Сильный пожар в многоэтажке в центре Москвы унес жизнь одного человека
В России появится ГОСТ на чистку ковров и штор
Юрист ответил, положена ли компенсация за работу во время отпуска
Чисто уничтоженных над Ленобластью БПЛА достигло 50
Россиянам назвали лучший материал для потолка в ванной
В девятиэтажном доме в Москве вспыхнул пожар
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
