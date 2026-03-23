В России появится ГОСТ на чистку ковров и штор ГОСТ для услуг по уходу за интерьерным текстилем вступает в силу с 30 апреля

С 30 апреля 2026 года в России вступает в силу национальный стандарт, который устанавливает единые требования к клининговым услугам по уходу за интерьерным текстилем, передает ТАСС. Документ, утвержденный Росстандартом, регламентирует процессы чистки ковров, обивки мягкой мебели, штор и текстильных обоев.

В пресс-службе Росстандарта пояснили, что разработка данного ГОСТа стала ответом на запрос рынка профессиональной уборки. Там отметили, что у заказчиков часто отсутствуют четкие ориентиры для оценки качества услуг, поэтому одной из ключевых задач стандарта является формирование прозрачных критериев выбора поставщиков.

Ранее сообщалось, что в России начнет действовать новый ГОСТ на мороженое. Изменения вступят в силу 1 января 2028 года, следовало из обнародованного документа.

Также стало известно, что с 1 ноября 2026 года в России вводится новый межгосударственный стандарт на свежую хурму. Документ, утвержденный Росстандартом, унифицирует требования к плодам на пространстве нескольких стран, упростит взаимную торговлю и определит, какую хурму считать высшим сортом, а какую можно отнести ко второму.