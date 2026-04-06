Забудьте о чебуреках и хачапури: сочный пирог-кругляш с курицей и картошкой на слоеном тесте. Готовится быстро и с изюминкой

Если хочется чего-то сытного и по-настоящему вкусного без долгой возни, этот пирог-кругляш — отличный вариант. Готовое слоеное тесто сильно упрощает процесс, а начинка получается невероятно сочной благодаря простой хитрости.

Курица, картофель и лук пропитываются соками и становятся мягкими и ароматными. А копченый колбасный сыр добавляет насыщенный вкус с легкой дымной ноткой — именно он делает этот пирог особенно удачным.

Продукты

Слоеное тесто — 500 г, куриное филе (лучше бедро) — 350 г, картофель — 2–3 шт., лук — 1 шт., копченый колбасный сыр — 80–100 г, сливочное масло — 30 г, вода — 100 мл, соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление

Курицу, картофель и лук нарезаем мелкими кубиками, добавляем соль, перец и перемешиваем. Копченый сыр натираем или режем мелкими кусочками и вмешиваем в начинку. Тесто раскатываем в пласт, выкладываем начинку в центр, сверху распределяем кусочки сливочного масла и собираем края кверху, формируя пирог.

Делаем небольшое отверстие сверху и аккуратно вливаем внутрь воду — это сделает начинку особенно сочной. Защипываем, смазываем верх желтком и выпекаем при 190 °C около 35–40 минут до румяной хрустящей корочки.

