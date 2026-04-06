Яичный салат в бокале: ресторанная эстетика на вашем праздничном столе. Все слои — как на ладони, а вкус — безупречен

Прозрачный бокал превращает салат в кулинарную миниатюру, где видна каждая деталь: от золотистого жареного лука до бархатистой тертой яичной крошки. Это не просто блюдо, а съедобная архитектура, которая впечатлит гостей на любом торжестве.

Что понадобится

Для салата: яйца — 6 шт., ветчина — 150 г, репчатый лук — 1 крупная шт., каперсы — 1 ст. л., зеленый лук — 1 пучок, масло растительное для жарки — 100–150 мл, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для майонеза: яйцо — 1 шт., масло оливковое — 200 мл, горчица — 1 ч. л., сок лимонный — 1 ст. л., соль — 0,5 ч. л., сахар — 0,5 ч. л., вода питьевая теплая — 3–4 ст. л.

Как готовлю

Приготовьте майонез: в чашу блендера поместите целое яйцо комнатной температуры, горчицу, лимонный сок, соль и сахар. Взбейте до однородности. Не выключая блендер, тонкой струйкой влейте все оливковое масло, добиваясь густой консистенции.

Отдельно измельчите блендером зеленый лук с небольшим количеством масла и водой до состояния пюре, затем смешайте его с готовым майонезом и приправьте перцем. Сварите яйца вкрутую (8 минут после закипания), охладите в ледяной воде и очистите.

Отделите желтки от трех яиц, половину отложите для подачи. Белки и оставшиеся целые яйца нарежьте аккуратным кубиком. Так же кубиком нарежьте ветчину и смешайте ее с мелко порубленными каперсами.

Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте в достаточном количестве разогретого масла до золотистого хруста, затем выложите на бумажное полотенце.

Сборку начинайте с прозрачных бокалов: выложите слоями немного майонеза, ветчину с каперсами, хрустящий лук, кубики яиц и снова майонез. Завершите салат, присыпав поверхность желтками, натертыми на мелкой терке. Подавайте сразу после сборки.

