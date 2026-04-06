06 апреля 2026 в 09:09

Яичный салат в бокале: ресторанная эстетика на вашем праздничном столе. Все слои — как на ладони, а вкус — безупречен

Прозрачный бокал превращает салат в кулинарную миниатюру, где видна каждая деталь: от золотистого жареного лука до бархатистой тертой яичной крошки. Это не просто блюдо, а съедобная архитектура, которая впечатлит гостей на любом торжестве.

Что понадобится

Для салата: яйца — 6 шт., ветчина — 150 г, репчатый лук — 1 крупная шт., каперсы — 1 ст. л., зеленый лук — 1 пучок, масло растительное для жарки — 100–150 мл, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для майонеза: яйцо — 1 шт., масло оливковое — 200 мл, горчица — 1 ч. л., сок лимонный — 1 ст. л., соль — 0,5 ч. л., сахар — 0,5 ч. л., вода питьевая теплая — 3–4 ст. л.

Как готовлю

Приготовьте майонез: в чашу блендера поместите целое яйцо комнатной температуры, горчицу, лимонный сок, соль и сахар. Взбейте до однородности. Не выключая блендер, тонкой струйкой влейте все оливковое масло, добиваясь густой консистенции.

Отдельно измельчите блендером зеленый лук с небольшим количеством масла и водой до состояния пюре, затем смешайте его с готовым майонезом и приправьте перцем. Сварите яйца вкрутую (8 минут после закипания), охладите в ледяной воде и очистите.

Отделите желтки от трех яиц, половину отложите для подачи. Белки и оставшиеся целые яйца нарежьте аккуратным кубиком. Так же кубиком нарежьте ветчину и смешайте ее с мелко порубленными каперсами.

Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте в достаточном количестве разогретого масла до золотистого хруста, затем выложите на бумажное полотенце.

Сборку начинайте с прозрачных бокалов: выложите слоями немного майонеза, ветчину с каперсами, хрустящий лук, кубики яиц и снова майонез. Завершите салат, присыпав поверхность желтками, натертыми на мелкой терке. Подавайте сразу после сборки.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Вместо надоевших драников — капустники на сковороде с фаршем. Получаются сочными, ароматными и тают во рту — вкуснее и быстрее пирожков
Общество
Вместо надоевших драников — капустники на сковороде с фаршем. Получаются сочными, ароматными и тают во рту — вкуснее и быстрее пирожков
Общество
Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые
Общество
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
Общество
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество
Беру банку печени трески и собираю вкусный салат: классное сочетание с самыми простыми продуктами
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

