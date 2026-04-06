Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 09:09

Французская классика в тропическом стиле: тарт татен с кокосом к уютному чаепитию — не рецепт, а вершина ленивой готовки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот пирог — настоящее кулинарное преображение. В процессе выпечки ингредиенты совершают головокружительный кульбит, чтобы в итоге предстать в виде изысканного десерта с золотистой карамелью, тающими бананами и ароматной кокосовой крошкой.

Что понадобится

Для теста: сливочное масло (размягченное) — 110 г, сахар — 140 г, яйца — 2 шт., молоко — 80 мл, мука — 200 г, разрыхлитель — 1 ч. л., кокосовая стружка — 50 г.

Для карамели и начинки: сахар — 40 г, сливочное масло — 40 г, молоко — 2 ст. л., бананы — 3-4 шт. (спелые).

Как готовлю

Приготовьте тесто: взбейте размягченное масло с сахаром до пышности. Не прекращая взбивать, введите по одному яйцу, затем влейте молоко. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте. Аккуратно соедините сухие ингредиенты с масляно-яичной смесью, добавьте кокосовую стружку и перемешайте до однородности.

Для карамели в сотейнике растопите сахар до золотистого цвета, добавьте масло и хорошо размешайте. Влейте молоко, перемешайте и снимите с огня. Форму для выпечки (примерно 10х20 см) застелите пергаментом.

Бананы нарежьте кружочками и плотно выложите на дно формы. Равномерно распределите по бананам горячую карамель. Сверху аккуратно выложите подготовленное тесто и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 35 минут до золотистого цвета.

Дайте пирогу немного остыть в форме (5–7 минут), затем накройте сервировочным блюдом и быстро, но уверенно переверните. Снимите форму и пергамент — перед вами идеальный пирог татен с блестящей карамельной глазурью.

Проверено редакцией
Читайте также
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Вместо надоевших драников — капустники на сковороде с фаршем. Получаются сочными, ароматными и тают во рту — вкуснее и быстрее пирожков
Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
еда
рецепты
бананы
торты
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме обратились к странам, поддерживающим Украину
Володин объяснил, почему переживающему кризис ЕС нужна Украина
В Госдуме жестко высказались об ударе ВСУ по шахте в ЛНР с 41 горняком
В Омске пропали братья 10 и 11 лет
Иран назвал атаку на производство тяжелой воды преступлением против человечества
Врачи в России стабилизировали состояние отца Сырского
Более сотни рейсов задержаны в российском аэропорту из-за БПЛА
Полиция третьи сутки ищет Героя России
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.