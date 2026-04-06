Французская классика в тропическом стиле: тарт татен с кокосом к уютному чаепитию — не рецепт, а вершина ленивой готовки

Этот пирог — настоящее кулинарное преображение. В процессе выпечки ингредиенты совершают головокружительный кульбит, чтобы в итоге предстать в виде изысканного десерта с золотистой карамелью, тающими бананами и ароматной кокосовой крошкой.

Что понадобится

Для теста: сливочное масло (размягченное) — 110 г, сахар — 140 г, яйца — 2 шт., молоко — 80 мл, мука — 200 г, разрыхлитель — 1 ч. л., кокосовая стружка — 50 г.

Для карамели и начинки: сахар — 40 г, сливочное масло — 40 г, молоко — 2 ст. л., бананы — 3-4 шт. (спелые).

Как готовлю

Приготовьте тесто: взбейте размягченное масло с сахаром до пышности. Не прекращая взбивать, введите по одному яйцу, затем влейте молоко. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте. Аккуратно соедините сухие ингредиенты с масляно-яичной смесью, добавьте кокосовую стружку и перемешайте до однородности.

Для карамели в сотейнике растопите сахар до золотистого цвета, добавьте масло и хорошо размешайте. Влейте молоко, перемешайте и снимите с огня. Форму для выпечки (примерно 10х20 см) застелите пергаментом.

Бананы нарежьте кружочками и плотно выложите на дно формы. Равномерно распределите по бананам горячую карамель. Сверху аккуратно выложите подготовленное тесто и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 35 минут до золотистого цвета.

Дайте пирогу немного остыть в форме (5–7 минут), затем накройте сервировочным блюдом и быстро, но уверенно переверните. Снимите форму и пергамент — перед вами идеальный пирог татен с блестящей карамельной глазурью.

