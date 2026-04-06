06 апреля 2026 в 11:52

Путин поручил обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения, в первую очередь для жителей малых городов и сельской местности, сообщается на сайте Кремля. Соответствующий перечень поручений был опубликован по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 18 февраля.

В документе указано, что кабмину совместно с исполнительными органами субъектов РФ необходимо с учетом ранее данных поручений гарантировать гражданам возможность ежедневного проезда в медицинские организации. Для этого в приоритетном порядке требуется организовать строительство и ремонт автодорог регионального и муниципального значения, а также сформировать маршрутную сеть общественного транспорта.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица российских регионов. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 декабря, уточняется в перечне поручений.

Ранее Путин поручил правительству усовершенствовать процедуру записи к врачу через портал «Госуслуг». Планируется внедрить отложенную запись и возможность направления пациентов в альтернативные медицинские организации.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

