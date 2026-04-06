Путин поручил усовершенствовать запись к врачу через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать процедуру записи к врачу через портал «Госуслуги», следует из списка поручений на сайте Кремля. Планируется внедрить отложенную запись и возможность направления пациентов в альтернативные медицинские организации. Крайний срок доклада установили до 1 сентября.

Правительству РФ рассмотреть вопрос о совершенствовании процедуры записи <...> , в том числе в части, касающейся обеспечения возможности отложенной записи в случае отсутствия свободных интервалов времени для записи, а также автоматического предложения альтернативных вариантов маршрутизации пациентов в другие медицинские организации, — говорится в документе.

Ранее Путин поручил правительству завершить разработку стратегии развития креативной экономики до 1 июня 2026 года. Ответственным назначили председателя правительства России Михаила Мишустина.

До этого с 1 апреля в России вступили в силу новые правила, которые позволяют гражданам регистрироваться в гостиницах, санаториях и домах отдыха через «Госуслуги». Нововведение упрощает процесс временного проживания и сокращает необходимость личного визита.