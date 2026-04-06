В Иране выступили с жестким заявлением по Ормузскому проливу

Иран не собирается открывать Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня с США, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. Тегеран также отверг любые сроки, которые американцы отводят на рассмотрение предложения.

Переговоры между Ираном и США продолжаются, однако позиция Тегерана остается жесткой. Фельдмаршал Асим Мунир поддерживал связь с главой иранского МИД Аббасом Аракчи и американскими официальными лицами «всю ночь».

Ранее президент США Дональд Трамп в Truth Social использовал нецензурную лексику в адрес Ирана. Республиканец написал гневный пост, в котором потребовал немедленно прекратить блокаду Ормузского пролива и пообещал в случае отказа устроить иранцам «жизнь в аду».

4 апреля американский лидер заявил, что у Ирана осталось 48 часов для открытия пролива или заключения сделки с Белым домом. В противном случае, по словам республиканца, «весь ад обрушится на них». В ответ на это командующий ВС Исламской Республики Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил о готовности открыть перед Израилем и США «врата ада» в случае новых атак.