06 апреля 2026 в 11:47

В Иране выступили с жестким заявлением по Ормузскому проливу

Иран не будет открывать Ормузский пролив ради временного прекращения огня

Иран не собирается открывать Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня с США, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. Тегеран также отверг любые сроки, которые американцы отводят на рассмотрение предложения.

Переговоры между Ираном и США продолжаются, однако позиция Тегерана остается жесткой. Фельдмаршал Асим Мунир поддерживал связь с главой иранского МИД Аббасом Аракчи и американскими официальными лицами «всю ночь».

Ранее президент США Дональд Трамп в Truth Social использовал нецензурную лексику в адрес Ирана. Республиканец написал гневный пост, в котором потребовал немедленно прекратить блокаду Ормузского пролива и пообещал в случае отказа устроить иранцам «жизнь в аду».

4 апреля американский лидер заявил, что у Ирана осталось 48 часов для открытия пролива или заключения сделки с Белым домом. В противном случае, по словам республиканца, «весь ад обрушится на них». В ответ на это командующий ВС Исламской Республики Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил о готовности открыть перед Израилем и США «врата ада» в случае новых атак.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов
В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ
Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали
Стало известно об уроне нефтяного конкурента РФ от войны с Ираном
DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram
Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации
У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет
Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой
Орбан намекнул на возможного виновника подрыва «Турецкого потока»
Почему не работает Telegram сегодня, 6 апреля: замедление, когда заблокируют
Сергеевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 апреля
Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА
«Одноклассники» презентуют эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали»
Юрист ответил, что грозит вытолкнувшему проводницу из поезда дебоширу
Лукашенко призвал ОДКБ быть аккуратнее в работе с одной страной СНГ
Власти Новороссийска сообщили о разрушениях после ночной атаки
Военэксперт высмеял амбиции Украины вести боевые действия еще 10 лет
Школьница вышла на прогулку с велосипедом и исчезла
Московский лихач на скорости протащил дорожного инспектора по дороге
Кузбасские врачи спасли женщину с раком желудка
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

