06 апреля 2026 в 14:09

Этот десерт создал для того, чтобы в него влюблялись: делюсь рецептом невероятного клюквенного кекса

Этот кекс — мастерское сочетание текстур и вкусов. Нежное сливочное тесто, в меру влажное и воздушное, играет в дуэте с терпкой сушеной клюквой, свежей лимонной цедрой и поджаренными орехами. Простой рецепт скрывает за собой результат ресторанного уровня.

Что понадобится

Мягкое сливочное масло — 180 г, сахарный песок — 180 г, соль — 1 щепотка, яйца — 3 шт., цедра одного лимона, пшеничная мука — 210 г, разрыхлитель — 1,5 ч. л., грецкие орехи — 70 г, сушеная клюква — 100 г, масло для смазывания формы, мука для подпыла.

Как готовлю

Разогрейте духовку до 160 °C. Форму для кекса (примерно 21 х 10 х 6 см) застелите пергаментом или смажьте маслом и припылите мукой.

В чаше миксера взбивайте размягченное сливочное масло с сахаром и щепоткой соли на средней скорости около 5 минут до получения светлой пышной массы.

Добавляйте яйца по одному, тщательно перемешивая после каждого. Вмешайте в смесь мелко натертую лимонную цедру. Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно введите в тесто лопаткой до однородности.

Крупно порубите орехи, при желании слегка обжарьте их на сухой сковороде. Добавьте орехи и сушеную клюкву в тесто, равномерно распределите. Переложите тесто в подготовленную форму, разровняйте. Для красивой трещины можно провести по центру теста лезвием ножа, смоченным в масле.

Выпекайте 45–55 минут до сухой деревянной шпажки. Если верх подрумянивается слишком быстро, накройте форму фольгой. Готовому кексу дайте остыть в форме 15 минут, затем переложите на решетку до полного остывания. Перед подачей нарежьте ломтиками.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

О них забыли даже бабушки? Эти опеканцы к борщу затмят любой хлеб на столе
еда
рецепты
кексы
десерты
Дмитрий Демичев
