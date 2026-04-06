О них забыли даже бабушки? Эти опеканцы к борщу затмят любой хлеб на столе

Опеканцы — старая украинская выпечка, о которой сегодня почти не вспоминают, а зря. Они получаются сытными, ароматными и идеально подходят к борщу вместо обычного хлеба.

Ингредиенты:

  • кефир — 250 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • уксус — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • мука — 300–350 г;
  • фасоль цветная — 200 г;
  • мак — 30 г;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • растительное масло — 30 мл.

Приготовление

Фасоль заранее замочите, затем отварите до мягкости и разомните в пюре. Добавьте мак и перемешайте — начинка должна быть густой и насыщенной.

В кефире погасите соду уксусом, вбейте яйцо, добавьте соль и сахар. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Сформируйте лепешки, выложите внутрь начинку и защипните края.

Выпекайте при 180 градусах около 20 минут до румяности. Горячие опеканцы смажьте чесночным маслом — аромат будет стоять на весь дом.

Подавайте сразу, пока теплые. С борщом — просто идеальное сочетание!

Ранее сообщалось, что классические пельмени с мясным фаршем знакомы каждому, но их вкус можно интересно разнообразить.

Читайте также
Вы спите — оно работает: ночное тесто для куличей, после выпекания неделю остаются мягкими
Общество
Вы спите — оно работает: ночное тесто для куличей, после выпекания неделю остаются мягкими
Дрожжевое тесто ушло в забытье: творожные булочки-пухляшки с отпадной начинкой за 20 минут. Мягкие и вкуснее магазинных
Общество
Дрожжевое тесто ушло в забытье: творожные булочки-пухляшки с отпадной начинкой за 20 минут. Мягкие и вкуснее магазинных
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
Общество
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
Глазурь «5 секунд» для кулича: никаких взбиваний и водяной бани. Образует красивую глянцевую шапку
Общество
Глазурь «5 секунд» для кулича: никаких взбиваний и водяной бани. Образует красивую глянцевую шапку
Марина Макарова
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

