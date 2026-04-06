О них забыли даже бабушки? Эти опеканцы к борщу затмят любой хлеб на столе

Опеканцы — старая украинская выпечка, о которой сегодня почти не вспоминают, а зря. Они получаются сытными, ароматными и идеально подходят к борщу вместо обычного хлеба.
Ингредиенты:
- кефир — 250 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- уксус — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- сахар — 1 ч. л.;
- мука — 300–350 г;
- фасоль цветная — 200 г;
- мак — 30 г;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- растительное масло — 30 мл.
Приготовление
Фасоль заранее замочите, затем отварите до мягкости и разомните в пюре. Добавьте мак и перемешайте — начинка должна быть густой и насыщенной.
В кефире погасите соду уксусом, вбейте яйцо, добавьте соль и сахар. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Сформируйте лепешки, выложите внутрь начинку и защипните края.
Выпекайте при 180 градусах около 20 минут до румяности. Горячие опеканцы смажьте чесночным маслом — аромат будет стоять на весь дом.
Подавайте сразу, пока теплые. С борщом — просто идеальное сочетание!
