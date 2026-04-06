О них забыли даже бабушки? Эти опеканцы к борщу затмят любой хлеб на столе

Опеканцы — старая украинская выпечка, о которой сегодня почти не вспоминают, а зря. Они получаются сытными, ароматными и идеально подходят к борщу вместо обычного хлеба.

Ингредиенты:

кефир — 250 мл;

яйцо — 1 шт.;

сода — 0,5 ч. л.;

уксус — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

сахар — 1 ч. л.;

мука — 300–350 г;

фасоль цветная — 200 г;

мак — 30 г;

чеснок — 2–3 зубчика;

растительное масло — 30 мл.

Приготовление

Фасоль заранее замочите, затем отварите до мягкости и разомните в пюре. Добавьте мак и перемешайте — начинка должна быть густой и насыщенной.

В кефире погасите соду уксусом, вбейте яйцо, добавьте соль и сахар. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Сформируйте лепешки, выложите внутрь начинку и защипните края.

Выпекайте при 180 градусах около 20 минут до румяности. Горячие опеканцы смажьте чесночным маслом — аромат будет стоять на весь дом.

Подавайте сразу, пока теплые. С борщом — просто идеальное сочетание!

