Стало известно о жертвах удара ВСУ по мирным жителям в Херсонской области

Две женщины погибли при ударе беспилотника ВСУ по машине такси в Любимовке Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале. По его словам, также пострадал и сам водитель такси.

Украинские боевики с использованием БПЛА атаковали автомобиль такси. В результате атаки две женщины погибли, таксист был ранен. Также произошло попадание в другую гражданскую машину, в которой водитель получил ранения. Еще две машины пострадали, но люди остались живы, — написал Филипчук.

Глава округа осудил атаку в канун праздника Христова Воскресения, и особенно — в преддверии пасхального перемирия, предложенного российской стороной. Филипчук назвал украинских военных нелюдями и выразил соболезнования семьям погибших.

Скорейшего выздоровления раненым. Администрация окажет все необходимые меры поддержки, — добавил он.

Ранее стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как уточнил губернатор Евгений Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов БПЛА загорелась кровля на здании местной больницы.