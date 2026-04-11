Великобритания намерена вступить в открытое противостояние со всей западной цивилизацией, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Так он ответил на пост, автор которого задался вопросом, с кем собрался воевать Лондон.

С западной цивилизацией, — написал в ответ Дмитриев.

Ранее он отмечал, что европейские страны не могут обойтись без России. Так глава РФПИ прокомментировал материал газеты Financial Times о том, что Евросоюз наращивает импорт российского газа из-за кризиса на Ближнем Востоке, который приводит к сокращению поставок энергоносителей из других регионов.

До этого Лондон предупредили об ответных мерах со стороны Москвы. Аналитики The Spectator полагают, что Кремль может не оставить без внимания антироссийскую риторику британского министра обороны Джона Хили. СМИ также подозревают, что за бравадой тот скрывает плачевное состояние армии королевства.