Британию предупредили о серьезных рисках после угроз России Spectator: слова главы МО Британии Хили против России несет серьезные риски

Лондон может серьезно пострадать из-за антироссийской бравады главы Минобороны Британии Джона Хили, уверены аналитики The Spectator. Они напомнили, что вопросы министра к активности России могут нести последствия.

Аналитики отметили, что в случае угроз президент РФ Владимир Путин даст Лондону отпор. Также журналисты заявили, что за антироссийскими речами Хили стоят попытки скрыть плачевное состояние собственной армии.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил что России стоит ожидать провокаций от Великобритании, Норвегии и Украины, которые наращивают свое присутствие в Северной Атлантике и Арктике. При этом ответственность за возможные выпады, по его словам, ляжет на британскую сторону.

До этого кипрский журналист Алекс Христофору заявил что премьер-министр Великобритании Кир Стармер бездоказательно обвинил президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в росте цен на электричество. По его словам, политик таким образом попытался посеять хаос в Соединенном Королевстве. По информации источников, Стармеру скоро предстоят сложные местные выборы, исход которых будет зависеть от внутренних проблем, с которыми сталкиваются британцы.