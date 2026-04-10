«Это бардак»: в Европе осудили Стармера из-за нападок на Путина Журналист Христофору осудил Стармера за слова о Путине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер бездоказательно обвинил президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в росте цен на электричество, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X. По его словам, политик таким образом пытается посеять хаос в Соединенном Королевстве.

Он выступал за смену власти в России — это провалилось. Он поддерживал смену власти в Иране — и это провалилось. Теперь Стармер перенес весь этот бардак в Великобританию, — написал Христофору.

До этого СМИ сообщили, что британский премьер обвинил глав России и США в скачках тарифов на электроэнергию. По информации источников, Стармеру скоро предстоят сложные местные выборы, исход которых будет зависеть от внутренних проблем, с которыми сталкиваются британцы.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Брюссель в настоящее время переживает период кризиса и для решения сложившихся проблем странам объединения необходима Украина. Он напомнил, что созданному в 1992–1993 годах ЕС для достижения политических и экономических целей было необходимо взять под тотальный контроль государства Восточной Европы, ставшие самостоятельными после распада СССР.