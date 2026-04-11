Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 14:25

Иран уличил США в попытке снять ответственность за переговоры в Исламабаде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

США пытаются заранее снять с себя ответственность за возможный провал переговоров с Ираном в Исламабаде, передает агентство Fars. По словам журналистов, Тегеран будет трактовать любые действия по срыву диалога как прямую вину американских властей, несмотря на попытки США выставить Израиль в качестве полноправного участника.

Мы не считаем Израиль отдельным игроком, не связанным с решениями Вашингтона, и считаем, что ответственность за провал этих переговоров будет на США, — резюмировал собеседник агентства.

До этого стало известно, что однодневная встреча, организованная при посредничестве Пакистана, должна пройти в субботу, 11 апреля. Она может включать в себя как прямые контакты, так и обсуждения через посредников ради достижения устойчивого мира в регионе.

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что если США намерены использовать диалог с Ираном для «бесплодной показухи и обмана», то Тегеран даст на это жесткий ответ. При этом иранский политик подчеркнул, что у его страны благие намерения, но доверия к Вашингтону нет.

США
Израиль
Иран
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.