11 апреля 2026 в 14:48

Появились первые кадры с российскими военными, возвращенными с Украины

В Сети появились первые кадры с российскими военными, возвращенными с территории Украины, видео публикует ТАСС. Оно было снято на белорусско-украинской границе. На кадрах запечатлены десятки бойцов ВС РФ, укутанных в российские флаги.

Ранее сообщалось, что Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен украинской стороне переданы 175 военнопленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Вместе с ними домой удалось вернуть семь жителей Курской области, которые незаконно удерживались на территории Украины.

Также Минобороны России объявило о возвращении семерых жителей Курской области, незаконно удерживавшихся на территории Украины, в ходе обмена пленными. По информации ведомства, все куряне будут отправлены на родину.

В ведомстве уточняли, что возвращению российских военнослужащих с Украины поспособствовали Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби проявил значительную гуманитарную инициативу.

