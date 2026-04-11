11 апреля 2026 в 14:30

Мединский раскрыл, как Киев обращался с вывезенными жителями Курщины

Мединский: Киев относился к вывезенным курянам как к заложникам

Владимир Мединский
Киев относился к вывезенным жителям Курской области как к заложникам, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в Telegram-канале. По его словам, накануне Пасхи прошел сложный обмен пленными.

Накануне Праздника Пасхи наши военные провели очень сложный обмен пленными. 175 на 175. Согласовывали долго и тяжело. Вместе с нашими бойцами домой наконец вернулись последние 7 жителей Курской области, которых украинская сторона насильно удерживала в качестве заложников,отметил он.

Ранее сообщалось, что Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен украинской стороне переданы 175 военнопленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии.

Тем временем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина ведут работу по новому обмену пленными в преддверии Пасхи. По ее словам, военнопленные обеих стран получат куличи и возможность встречи со священником.

Также омбудсмен выразила надежду на продолжение обмена пленными между Россией и Украиной. Она добавила, переговоры продолжаются и уже существуют актуальные списки для обмена.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
