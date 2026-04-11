Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
11 апреля 2026 в 14:53

Дмитриев раскрыл, почему Стармер не сдерживает потоки мигрантов в Британию

Дмитриев: Стармер ненавидит британцев и уничтожает их миграцией и милитаризмом

Кир Стармер Кир Стармер Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ненавидит британцев, и потому уничтожает их с помощью массовой миграции, милитаристской пропаганды и отсутствием топлива, заявил глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, протесты из-за цен на бензин начались ровно 11 апреля, как и предсказывалось.

Россия не ненавидит британский народ. Стармер ненавидит британцев и разрушает их образ жизни: массовой миграцией, милитаристской пропагандой, отсутствием топлива, — написал Дмитриев.

Ранее Стармер оказался в центре скандала, вызванного его отдыхом в Испании. Политик уехал загорать в тот момент, когда президент США Дональд Трамп делал резкие заявления в адрес Ирана. Журналисты напомнили, что Стармер нарушил собственный дипломатический принцип. За аналогичные действия он когда-то критиковал экс-премьера Британии Бориса Джонсона, который тоже выбрал отпуск во время кризиса на Ближнем Востоке.

Тем временем Стармер констатировал, что Лондону было известно о возможных переговорах США и Ирана. Первоочередной целью должно стать быстрое урегулирование конфликта и создание договоренностей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США дали гарантии безопасности Ливану до переговоров с Израилем
Жесткое ДТП унесло жизни двух человек под Курском
Москвичам пообещали майскую погоду на следующей неделе
«Это красиво только со стороны»: Бузова рассказала об участии в ледовом шоу
Политолог Кошкович назвал слова Трампа о Венгрии сигналом для Зеленского
Стала известна причина смерти актера Наумова
Мединский рассказал о трудностях согласования обмена пленными с Украиной
Иранский МИД назвал важное для него требование на переговорах с США
Последние заложники ВСУ вернутся в Россию: что рассказала Москалькова
Хакеры украли данные разработчиков GTA 6 и начали их шантажировать
Путин поздравил труженицу тыла из Туркмении с 95-летием
Стало известно, сколько длилось ожидание Благодатного огня
ЕС пойдет на поклон к Ирану ради Ормузского пролива
Трамп заявил о начале переговоров США и Ирана в Пакистане
Экс-депутат Рады предрек печальное будущее украинской власти
Тренеру ФК «Балтика» провели важную операцию
Дмитриев раскрыл, почему Стармер не сдерживает потоки мигрантов в Британию
Нетаньяху показали неприличный жест в прямом эфире
Появились первые кадры с российскими военными, возвращенными с Украины
Действующий президент Ирака решил отказаться от выборов
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

