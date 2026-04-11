Дмитриев раскрыл, почему Стармер не сдерживает потоки мигрантов в Британию Дмитриев: Стармер ненавидит британцев и уничтожает их миграцией и милитаризмом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ненавидит британцев, и потому уничтожает их с помощью массовой миграции, милитаристской пропаганды и отсутствием топлива, заявил глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, протесты из-за цен на бензин начались ровно 11 апреля, как и предсказывалось.

Россия не ненавидит британский народ. Стармер ненавидит британцев и разрушает их образ жизни: массовой миграцией, милитаристской пропагандой, отсутствием топлива, — написал Дмитриев.

Ранее Стармер оказался в центре скандала, вызванного его отдыхом в Испании. Политик уехал загорать в тот момент, когда президент США Дональд Трамп делал резкие заявления в адрес Ирана. Журналисты напомнили, что Стармер нарушил собственный дипломатический принцип. За аналогичные действия он когда-то критиковал экс-премьера Британии Бориса Джонсона, который тоже выбрал отпуск во время кризиса на Ближнем Востоке.

Тем временем Стармер констатировал, что Лондону было известно о возможных переговорах США и Ирана. Первоочередной целью должно стать быстрое урегулирование конфликта и создание договоренностей.