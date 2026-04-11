Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 15:01

Трамп заявил о начале переговоров США и Ирана в Пакистане

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Переговоры США и Ирана в Пакистане официально начались, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Ранее Трамп перед началом переговоров с Тегераном обозначил ключевое условие для достижения «хорошей сделки». Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер заявил, что главным требованием Вашингтона является отказ Ирана от разработки и получения ядерного оружия.

При этом глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран вступает в переговоры с Соединенными Штатами «с полным недоверием». Причиной такой позиции глава иранской дипломатии назвал неоднократные нарушения обязательств со стороны Вашингтона.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.