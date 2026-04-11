Путин поздравил труженицу тыла из Туркмении с 95-летием

Российские дипломаты навестили проживающую в Ашхабаде труженицу тыла Евгению Мазанову и передали ей поздравление от президента России Владимира Путина с 95-летним юбилеем, сообщила пресс-служба посольства РФ в Туркмении. Ветерана поздравили лично по случаю знаменательной даты.

В посольстве рассказали, что в годы Великой Отечественной войны труженица проживала под Саратовом и вместе с другими детьми помогала заготавливать продовольствие для отправки на фронт. Дипломаты пожелали юбиляру крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа.

Ранее ФСБ рассекретила документы о подвигах женщин-контрразведчиц в годы Великой Отечественной войны. На 1 января 1944 года на оперативных должностях в военной контрразведке трудилось более 450 женщин, которые наравне с мужчинами участвовали в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.