Вместо драников! Творожно-кабачковые вафли: вкусно, сытно и всего 100 ккал

Нежные вафли из кабачка с творогом — вкусно и легко! Ищете полезный завтрак или легкий ужин? Эти воздушные вафли из кабачка с творогом — идеальный вариант! Они получаются сочными внутри и с аппетитной хрустящей корочкой, при этом содержат минимум калорий. Блюдо богато белком и клетчаткой, что делает его питательным и полезным для фигуры.

Тебе понадобится: 1 молодой кабачок (около 300 г), 150 г нежирного творога, 2 яйца, 3 ст. л. цельнозерновой муки, 1/2 ч. л. разрыхлителя, соль и зелень по вкусу.

Приготовление: кабачок натри на мелкой терке, слегка отожми лишний сок. В миске смешай творог, яйца и зелень, добавь кабачковую массу. Всыпь муку с разрыхлителем, аккуратно перемешай до однородности. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Разогрей вафельницу, смажь ее поверхность маслом (по желанию) и выпекай вафли 5–7 минут до золотистого цвета. Подавай со свежими овощами или легким йогуртовым соусом — вкусно, сытно и без лишних калорий!

