09 апреля 2026 в 14:05

Вкуснятина из 2 курогрудок: томим в духовке под авокадно-сырной шапкой — полезная еда без хлопот

Из двух куриных грудок получается сочное и нежное блюдо под авокадно-сырной шапкой, которое готовится в духовке без лишней возни и отлично подходит для легкого ужина.

Получается настоящая вкуснятина: мягкое, сочное куриное филе, сверху — нежная кремовая шапка из авокадо и сыра с легкой чесночной ноткой, которая запекается до аппетитной корочки.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится: куриная грудка — 2 шт., авокадо — 1 шт., сыр — 100 г, вареное яйцо — 1 шт., греческий йогурт — 2 ст. л., чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, копченая паприка — 1 ч. л.

Приготовление

Куриные грудки разрезают вдоль на 4 тонких кусочка, слегка отбивают и выкладывают на противень, застеленный пергаментом. Солят, перчат и посыпают копченой паприкой.

Авокадо разминают вилкой, добавляют тертый сыр, натертое вареное яйцо, йогурт и измельченный чеснок, все хорошо перемешивают.

Получившуюся массу равномерно распределяют сверху на курицу в виде шапки и отправляют в разогретую до 180 °С духовку на 25–30 минут, пока верх не станет румяным.

Ранее мы делились рецептом интересных гренок. Фишка в сливках и контрастной намазке — сыр и джем.

Проверено редакцией
Многие не знают этот рецепт, а он шикарный: салат «Ходовой» из 4 ингредиентов — на застолье ушел быстрее оливье
Общество
Многие не знают этот рецепт, а он шикарный: салат «Ходовой» из 4 ингредиентов — на застолье ушел быстрее оливье
Не красные, а шикарные — яйца бордовые с шелковым блеском, которые всех впечатлят
Общество
Не красные, а шикарные — яйца бордовые с шелковым блеском, которые всех впечатлят
На поджаристый хлеб, в лаваш и макароны: гуакамоле — витаминный взрыв для весны
Общество
На поджаристый хлеб, в лаваш и макароны: гуакамоле — витаминный взрыв для весны
Вместо обычных котлет готовлю белковые с крабовыми палочками: для разнообразия и похудения
Общество
Вместо обычных котлет готовлю белковые с крабовыми палочками: для разнообразия и похудения
3 быстрых рецепта жидкой начинки для кулича: тягучая серединка без возни
Семья и жизнь
3 быстрых рецепта жидкой начинки для кулича: тягучая серединка без возни
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог ответила, какие субпродукты полезны при анемии
Врач дал советы, как начать заниматься спортом без стресса для организма
Массовая автоавария произошла на дорогах Москвы
Лавров: Россия готова к сотрудничеству со всеми, кто разделяет идеалы мира
Историк ответил, смогут ли США и Иран достичь согласия за две недели перемирия
Садовод рассказала, как высадить рассаду в апреле и не убить ее
Подросток поджег пять релейных шкафов в Ленобласти
«Голубые мечты»: сенатор ответил Зеленскому на слова о встрече с Путиным
Стало известно, кто может заменить США в роли гегемона НАТО
Лавров раскрыл смысл Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать пасхального перемирия с Украиной
Москалькова раскрыла, сколько курян остаются в Сумской области
Плазменный двигатель Росатома показал рекордные характеристики
Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
Раскрыто имя нового гендиректора БелТА
Юрист ответил, что делать при наличии «двойника» по документам
Супруга Михаила Турецкого призналась, что помогло ей укрепить брак
Эксперт рассказал об уникальном шансе России в конфликте США и Ирана
Выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля
Самый загадочный член британской королевской семьи встретился с Карлом III
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

