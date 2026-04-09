Вкуснятина из 2 курогрудок: томим в духовке под авокадно-сырной шапкой — полезная еда без хлопот

Вкуснятина из 2 курогрудок: томим в духовке под авокадно-сырной шапкой — полезная еда без хлопот

Из двух куриных грудок получается сочное и нежное блюдо под авокадно-сырной шапкой, которое готовится в духовке без лишней возни и отлично подходит для легкого ужина.

Получается настоящая вкуснятина: мягкое, сочное куриное филе, сверху — нежная кремовая шапка из авокадо и сыра с легкой чесночной ноткой, которая запекается до аппетитной корочки.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится: куриная грудка — 2 шт., авокадо — 1 шт., сыр — 100 г, вареное яйцо — 1 шт., греческий йогурт — 2 ст. л., чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, копченая паприка — 1 ч. л.

Приготовление

Куриные грудки разрезают вдоль на 4 тонких кусочка, слегка отбивают и выкладывают на противень, застеленный пергаментом. Солят, перчат и посыпают копченой паприкой.

Авокадо разминают вилкой, добавляют тертый сыр, натертое вареное яйцо, йогурт и измельченный чеснок, все хорошо перемешивают.

Получившуюся массу равномерно распределяют сверху на курицу в виде шапки и отправляют в разогретую до 180 °С духовку на 25–30 минут, пока верх не станет румяным.

