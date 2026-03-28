Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 17:02

Вкуснее надоевших мясных: капустные котлеты с беконом — сочные внутри и с аппетитной корочкой без лишней возни

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Готовлю так всю весну: быстро, ароматно и даже мясо не нужно — с беконом эти капустные котлеты становятся еще вкуснее. Котлеты получаются мягкими, сочными и отлично держат форму. Румяные, ароматные котлеты с сочной серединой и легкой хрустящей ноткой от бекона — отличный вариант и на обед, и на ужин.

Ингредиенты: молодая капуста — 350 г, бекон — 120 г, лук — 1–2 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, яйцо — 1 шт., мука — 3–4 ст. л., укроп — по вкусу, соль и перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Капусту тонко шинкуют, слегка мнут руками со щепоткой соли и оставляют на 5–10 минут — она становится мягче и дает сок. После этого лишнюю влагу аккуратно отжимают. Бекон нарезают мелкими кусочками и обжаривают до легкой румяности. В этой же сковороде обжаривают лук и морковь до мягкости.

Все ингредиенты соединяют: капусту, бекон, овощи, измельченный чеснок, яйцо, муку и зелень. Добавляют соль и перец, тщательно перемешивают. Формируют котлеты и выкладывают на разогретую сковороду. Обжаривают с двух сторон до золотистой корочки, затем накрывают крышкой и доводят до готовности на слабом огне.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
капуста
котлеты
бекон
простой рецепт
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.