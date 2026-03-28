Вкуснее надоевших мясных: капустные котлеты с беконом — сочные внутри и с аппетитной корочкой без лишней возни

Готовлю так всю весну: быстро, ароматно и даже мясо не нужно — с беконом эти капустные котлеты становятся еще вкуснее. Котлеты получаются мягкими, сочными и отлично держат форму. Румяные, ароматные котлеты с сочной серединой и легкой хрустящей ноткой от бекона — отличный вариант и на обед, и на ужин.

Ингредиенты: молодая капуста — 350 г, бекон — 120 г, лук — 1–2 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, яйцо — 1 шт., мука — 3–4 ст. л., укроп — по вкусу, соль и перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Капусту тонко шинкуют, слегка мнут руками со щепоткой соли и оставляют на 5–10 минут — она становится мягче и дает сок. После этого лишнюю влагу аккуратно отжимают. Бекон нарезают мелкими кусочками и обжаривают до легкой румяности. В этой же сковороде обжаривают лук и морковь до мягкости.

Все ингредиенты соединяют: капусту, бекон, овощи, измельченный чеснок, яйцо, муку и зелень. Добавляют соль и перец, тщательно перемешивают. Формируют котлеты и выкладывают на разогретую сковороду. Обжаривают с двух сторон до золотистой корочки, затем накрывают крышкой и доводят до готовности на слабом огне.

