Вкуснее мяса по-французски! Сочные грибочки в сырной шапке — хит на ужин!

Фаршированные шампиньоны под сырной корочкой — нежная закуска за 30 минут! Эти грибочки — настоящее открытие для тех, кто считает шампиньоны пресными! Под золотистой сырной шапочкой скрывается ароматная начинка с хрустящими нотками, а сами шляпки удивительно сочные. Идеальная закуска для вечеринки или легкий ужин без лишних калорий.

Отберите 12 крупных шампиньонов (диаметром 5–6 см). Аккуратно промойте, снимите кожицу со шляпок (поддевайте край ножом) и удалите ножки. Шляпки выложите в форму, смазанную маслом, посолите и поперчите.

Ножки и 1 луковицу мелко нарежьте, обжарьте на сковороде 5 минут до мягкости. Остудите, смешайте с 1 ст. л. панировочных сухарей, 75 г тертого сыра и рубленой зеленью (петрушка + укроп). Начините шляпки, сверху посыпьте оставшимся сыром (еще 75 г).

Запекайте при 200 °C 12–15 минут — сыр должен расплавиться и покрыться румяной корочкой. Подавайте сразу, пока грибы горячие!

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