Обжариваю шампиньоны — и приятного аппетита. Салат грибы под шубой — ему нет равных

Беру шампиньоны, лук и яйца — обжариваю грибы с луком, выкладываю слоями с картофелем, морковью и свеклой, промазываю майонезом, и через час в холодильнике получается салат, который затмевает классическую сельдь под шубой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или семейного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, ароматные грибы с луком, нежный картофель, сладковатая морковь и свекла, а майонез пропитывает все слои, делая салат сочным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 400 г шампиньонов, 2 луковицы, 4 картофелины, 2 моркови, 2 свеклы, 4 яйца, 200 г майонеза, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель, морковь и свеклу отварите до готовности, остудите, очистите. Яйца отварите вкрутую. Шампиньоны нарежьте пластинами, лук — кубиками, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, посолите, поперчите.

На плоское блюдо выкладывайте слоями: тертый картофель, майонез, жареные грибы с луком, тертая морковь, майонез, тертая свекла, майонез, тертые яйца, майонез. Каждый слой слегка прижимайте ложкой. Уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки. Перед подачей украсьте зеленью. Этот салат покоряет всех с первой ложки.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
