Никакого риса: крабовый салат с картофельной соломкой — улётный вариант из бюджетных продуктов

Самый вкусный крабовый салат! Без риса, без лишних заморочек, а вкус получается настолько яркий, что про классический вариант уже никто и не вспоминает.

Получается идеальное сочетание: сочная корейская морковь, нежные крабовые палочки, мягкий сыр и яйца, а сверху — хрустящая тонкая картофельная соломка, которая делает салат просто «вау».

Для приготовления вам понадобится: морковь по-корейски — 150 г, крабовые палочки — 200 г, яйца — 2 шт., плавленый сырок — 1 шт., майонез — 2 ст. л., картофель — 2–3 шт. (для соломки), масло — для жарки, соль — по вкусу.

Крабовые палочки разберите на волокна и переложите в миску, яйца и сыр натрите на крупной тёрке (сырок можно слегка подморозить для удобства).

Добавьте корейскую морковь, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте до однородности. Отдельно нарежьте картофель очень тонкой соломкой, промойте от крахмала, обсушите и обжарьте в разогретом масле до золотистой хрустящей корочки, слегка подсолите.

Перед подачей выложите салат и сверху щедро добавьте горячую или уже остывшую картофельную соломку — именно она делает этот салат особенным и невероятно вкусным.

