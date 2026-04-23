23 апреля 2026 в 17:37

Человечеству предсказали глобальную катастрофу

Орешкин заявил о признаках глобальной демографической катастрофы

Землю ждет глобальная демографическая катастрофа, заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху». По его словам, которые передает РИА Новости, изменения, вызванные демографическими процессами, носят тектонический характер.

То, что нас ждет вследствие демографических изменений, носит действительно тектонический характер, поэтому я бы даже употребил слово «катастрофа», потому что то, что происходит в мире, — это происходит на самом деле реальная демографическая катастрофа, — сказал Орешкин.

Замглавы АП пояснил, что долго обсуждалась тема перенаселения планеты, однако сейчас наблюдаются противоположные тенденции: рождаемость падает, количество детей в мире уменьшается, а население одновременно стареет. Он отметил, что до определенного момента это позволяло снижать демографическую нагрузку на работающее население, но в 2033 году будет пройден минимум, после чего нагрузка начнет расти.

Орешкин подчеркнул, что заложенные тенденции уже не изменятся. Доля старшего поколения в структуре населения будет увеличиваться, а небольшое количество текущих детей приведет к быстрому сокращению численности трудоспособных граждан.

Ранее замглавы АП заявил, что в России возвращается система плановой экономики в лучшем ее виде. По его словам, в стране происходит автоматизация управленческих процессов.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

