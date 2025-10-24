Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 20:01

Вкусная альтернатива котлетам: рулетики из фарша с сыром и зеленью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти рулетики из куриного фарша с сыром и зеленью — вкусная альтернатива котлетам. А их презентабельный вид делает блюдо идеальным даже для праздничного стола.

Вам понадобится: 500 г куриного фарша, 150 г твердого сыра, пучок зелени (петрушка, укроп), 1 яйцо, 1 луковица, соль, перец и панировочные сухари. Для начала приготовьте начинку: натрите сыр на мелкой терке и смешайте с мелко рубленной зеленью. Фарш посолите, поперчите, добавьте яйцо и мелко нарезанный лук, тщательно вымесите. Разделите массу на небольшие порции, каждую распластайте в овальную лепешку, в центр выложите сырно-зеленую начинку и аккуратно сверните рулетиком, защипнув края. Обваляйте каждую заготовку в панировочных сухарях и обжарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки со всех сторон, затем убавьте огонь и тушите под крышкой 10–15 минут.

Вкус рулетиков поражает гармонией: нежнейший куриный фарш с хрустящей корочкой контрастирует с тягучей сырной сердцевиной и свежими травяными нотами, создавая совершенно новое ощущение от привычных ингредиентов. Это блюдо особенно хорошо с овощным салатом или картофельным пюре.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку с картошкой и фаршем прямо в сковороде.

Дарья Иванова
Д. Иванова
