17 августа 2025 в 08:30

Вкус — космос, цена — копейки! Обалденная намазка из кабачка за 10 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая намазка: постный паштет, который обманет гурманов! Представьте: нежная кремовая текстура паштета с ореховой глубиной и дымком обжаренных кабачков. Эта намазка покорит даже мясоедов — всего 5 ингредиентов, 10 минут, и шедевр готов!

Рецепт (на 2 порции):

  1. Ореховый хруст: 50 г грецких орехов обжарьте на сухой сковороде 3 минуты до аромата. Измельчите в крошку (не в муку!).

  2. Кабачки-карамель: 300 г молодых кабачков нарежьте кубиками 1 см. Обжарьте на 1 ст. л. масла 7 минут до золотистых граней. В конце посыпьте щепоткой соли, 1/2 ч. л. красного перца, 1 ч. л. сушеного чеснока и 1 ч. л. розмарина.

  3. Магия блендера: сложите кабачки в чашу, добавьте орехи. Взбейте до кремовой текстуры с кусочками. Секрет: пару раз остановитесь, перемешайте лопаткой.

  4. Финал: попробуйте! Досолите, если нужно. Переложите в пиалу, сбрызните маслом.

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

намазки
рецепты
кулинария
кабачки
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
