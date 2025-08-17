Вкус — космос, цена — копейки! Обалденная намазка из кабачка за 10 минут!

Кабачковая намазка: постный паштет, который обманет гурманов! Представьте: нежная кремовая текстура паштета с ореховой глубиной и дымком обжаренных кабачков. Эта намазка покорит даже мясоедов — всего 5 ингредиентов, 10 минут, и шедевр готов!

Рецепт (на 2 порции):

Ореховый хруст: 50 г грецких орехов обжарьте на сухой сковороде 3 минуты до аромата. Измельчите в крошку (не в муку!). Кабачки-карамель: 300 г молодых кабачков нарежьте кубиками 1 см. Обжарьте на 1 ст. л. масла 7 минут до золотистых граней. В конце посыпьте щепоткой соли, 1/2 ч. л. красного перца, 1 ч. л. сушеного чеснока и 1 ч. л. розмарина. Магия блендера: сложите кабачки в чашу, добавьте орехи. Взбейте до кремовой текстуры с кусочками. Секрет: пару раз остановитесь, перемешайте лопаткой. Финал: попробуйте! Досолите, если нужно. Переложите в пиалу, сбрызните маслом.

