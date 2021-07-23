Вирусная дичь: почему жители ХМАО накинулись на врачей санавиации

По соцсетям разлетелся ролик из села Селиярово Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), где видно, как местные жители прогнали вертолёт санавиации, на котором должны были доставить в больницу местного жителя с COVID-19. Злоумышленники обвинили бригаду медиков в том, что они «привезли вирус», в результате воздушное судно улетело на другую площадку, с которой и удалось забрать пациента. Наблюдатели уже успели сравнить инцидент с реалиями XIX века, когда приезжавших в заражённые холерой места нередко убивали. Тем временем Минздрав пообещал подготовить рекомендации для СМИ, как освещать эпидемическую ситуацию с научной точки зрения. NEWS.ru узнал подробности произошедшего в ХМАО и выяснил, как это событие связано с невротизацией и неинформированностью общества.

Ненужная суета

Видео из Селиярово первоначально появилось в TikTok-аккаунте @bektime85, который уже недоступен. Произошедшее на кадрах имело место 1 июля, когда на посадочную площадку прибыл вертолёт санавиации. Между тем местных жителей, которые подъехали туда на машинах, испугало, что медики выгрузили специализированный бокс для перевозки инфекционных больных. Тот человек, который, судя по всему, вёл съёмку, начал нецензурно ругаться в адрес «гостей», требуя забрать «свою заразу». В результате медикам пришлось улететь.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В обсуждениях видео некоторые пользователи обвиняли визитёров в завозе «чипов» и преднамеренной доставке вируса SARS-CoV-2 в посёлок, а также в призывах к расправе над медиками.

Как рассказал NEWS.ru директор Центра медицины катастроф ХМАО Василий Костин, его подчинённые прибыли в посёлок, чтобы забрать мужчину 1969 года рождения с вирусной пневмонией, вызванной COVID-19.

Наша бригада прилетела за пациентом в среднетяжёлой степени. Приземлились на вертолётной площадке и стали ожидать, когда его подвезут. В это время подошли несколько молодых людей и начали проявлять необычную заинтересованность, вплоть до, я не могу сказать, что угроз, но некорректного поведения. Из-за шума вертолёта мои сотрудники толком не слышали, что говорили им эти агрессивные мужчины, так что оценить их можно только по тому ролику, который появился в Интернете, где они говорят, что мы выгрузили что-то нехорошее и заразное. Бригада попросила их не мешать выполнять работу, а также предупреждила, что вращающиеся лопасти вертолёта могут быть опасными. Эта суета не нужна была, поэтому мы приняли решение забрать пациента с другой вертолётной площадки, которая рядом находится. Сотрудники обратно убрали инфекционный бокс, который используется для перевозки заразившихся COVID-19, и улетели. А сам пациент был в итоге доставлен в инфекционный стационар Ханты-Мансийской окружной больницы, 20 июля его выписали, сегодня с ним всё хорошо. Василий Костин директор Центра медицины катастроф ХМАО директор Центра медицины катастроф ХМАО

Также он пояснил, что его сотрудники не планировали жаловаться в правоохранительные органы на поведение жителей Селиярово. Однако, по словам Костина, СМИ своими публикациями об инциденте «инициировали проверку» и, скорее всего, врачи санитарной авиации теперь тоже будут её участниками.

Собеседник NEWS.ru пояснил, что, как правило, с агрессивными действиями в свой адрес бригады Центра медицины катастроф в ХМАО не сталкиваются, хотя «пациенты и их сопровождающие бывают разные, так что нестандартные ситуации случаются довольно-таки часто». На инциденты, подобные тому, что приключился в Селиярово, подчинённые Василия Костина обычно не обращают внимания, потому что «должны пациентов забрать и привезти в больницу при любых условиях».

При этом он не исключил, что подобное агрессивное поведение снявших ролик местных жителей, а также поддержка их в соцсетях связаны с незнанием того, как медицинские работники оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Вызывает недоумение, что стандартная работа, которую мы осуществляем уже почти два года, вызвала такую реакцию, — добавил Костин.

Приобретённое невежество

Недавно во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали, что пандемия коронавируса окажет долгосрочное влияние на психическое здоровье людей. В России эта ситуация усугубляется широким распространением лженаучных «концепций» и конспирологических фейков , а также своеобразным «мировым лидерством» по недоверию к вакцинации.

us-mission/flickr.com

Страхи, помноженные на незнание основ эпидемиологии, привели к инциденту в Селиярово, где в очень мягкой форме произошло то, что бывало в XIX веке, когда Россию охватывали эпидемии холеры. Тогда недовольные запретами на передвижения и иными противоэпидемическими ограничениями люди устраивали так называемые холерные бунты. Некоторые даже убивали врачей, обвиняя их в том, что «распространяют заразу».

Как отмечает Василий Костин, сегодня люди видят «нетрадиционно» одетых граждан в комбинезонах и защитных масках, которые с началом пандемии регулярно появляются в общественных местах, и это вызывает у них тревогу.

В интервью NEWS.ru доктор биологических наук, профессор и член Academia Europaea Михаил Гельфанд пояснил, что история в ХМАО могла произойти где угодно. По его мнению, люди не становятся невежественными сами по себе и если им не «морочить голову», а давать «честную и достоверную информацию, они, наоборот, становятся просветлёнными, умными и понимающими». Для того чтобы остановить деградацию общества, учёный считает, что «надо перестать врать по телевизору, радио и прочим СМИ».

Когда человеку в одно ухо объясняют, что мы эпидемию победили, а в другое — что надо обязательно вакцинироваться, человек перестаёт верить чему бы то ни было. И даже разумные меры наталкиваются на недоверие. Надо перестать врать про эффективность всех российских вакцин, потому что среди них есть хорошие, а есть плохие. Есть «Спутник», эффективность которого сопоставима с эффективностью зарубежных вакцин, а есть другие вакцины, эффективность которых либо толком не проверена, либо проверена и оказалась плохой. Михаил Гельфанд доктор биологических наук, профессор, член Academia Europaea доктор биологических наук, профессор, член Academia Europaea

Также биолог призывает публиковать честную статистику, «потому что когда количество заболевших в течение месяца держится на одной и той же цифре плюс-минус один, мы понимаем, что такого не бывает». Гельфанд подчёркивает, что нужна и статистика по побочным явлениям от вакцин, которые «бывают, хотя серьёзные редко».

«Тайные» рекомендации

Между тем в Минздраве РФ выявили прямую взаимосвязь между частотой просмотра информации о коронавирусе и уровнем тревоги населения, в связи с этим ведомство разработало рекомендации для СМИ «по внесению изменений в информационные программы в связи с пандемией COVID-19, в том числе с целью популяризации научных знаний». Об этом накануне заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Кирилл Зыков/АГН

На сайте Минздрава этих рекомендаций не оказалось, в связи с чем NEWS.ru направил в пресс-службу ведомства запрос с просьбой предоставить их, однако на момент выхода публикации документ редакции не предоставили.

Как считает Михаил Гельфанд, подобные рекомендации — «вещь не очень понятная».

Министерство здравоохранения и лично министр говорили много странного, поэтому как только рекомендации будут опубликованы, я советую СМИ посмотреть всё то, что говорилось сотрудниками министерства за последние 1,5–2 года, и с этими рекомендациями сопоставить. Уверен, будет занимательно, — добавил учёный.

По мнению Василия Костина, в публичном доступе должно быть больше обучающих информационных роликов, чтобы люди из-за незнания природы коронавируса не проявляли агрессию по отношению к людям в защитных комбинезонах и «скафандрах».

Надо говорить о том, что COVID-19 — это воздушно-капельная инфекция, поэтому медики вынуждены так одеваться, чтобы самим не заразиться. А то если все заболеют, некому работать будет. Инфекционные боксы — из той же серии, они нужны для соблюдения противоэпидемических мероприятий. Если мы не будем изолировать заразного пациента, мы заразим и членов экипажа, и медработников. Здесь надо народ просвещать, — пояснил Костин.

Ранее NEWS.ru выяснил, что заставляет россиян нарушать закон и покупать липовые сертификаты о вакцинации, а также насколько оправданны и сами эти страхи, и методы негласной «принудиловки» с прививочной кампанией. По данным сервиса SuperJob, с отказами в приёме на работу из-за отсутствия прививки от COVID-19 столкнулись 11% россиян, при этом почти три четверти невакцинированных респондентов ничего не слышали о такой практике.