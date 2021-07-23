Роспотребнадзор сообщил о снижении прироста заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор фиксирует понижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом в 10 регионах России. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, передаёт ТАСС.

За прошедшие пять суток мы отмечаем продолжающееся снижение темпов прироста заболеваемости, преимущественно за счет снижения темпов в Москве и Московской области. Рост заболеваемости сохраняется в 57 регионах, стабилизация — в 18 [регионах], и снижение — в 10 регионах Российской Федерации, — озвучила Попова.

Анна Попова назвала коронавирусную ситуацию в Крыму напряжённой, но сказала о тенденции к стабилизации.

Она также рассказала, что среди вернувшихся из-за границы россиян заразившихся коронавирусом не больше 1%, но эта доля увеличивается: три недели назад она была всего 0,4%. Попова посоветовала тем, кто собирается в отпуск, заранее привиться.

Ранее Попова сообщила об обязательной вакцинации в некоторых регионах России и назвала необходимый показатель коллективного иммунитета.