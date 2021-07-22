Россиянам рассказали о последствиях острой фазы коронавируса

После острой фазы COVID-19 все пациенты испытывают общую утомляемость, слабость в мышцах и одышку. Об этом РИА Новости рассказали в Екатеринбургском медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.

В ряде случаев у перенёсших острую фазу отмечаются нарушения сна, боли в суставах, выпадение волос, сердцебиение, тревога, депрессия. Эти симптомы свидетельствуют о развитии постковидного синдрома. Таким людям необходима реабилитация, отметили в центре.

В реабилитационные мероприятия входят медикаментозное лечение, теплогрязелечение, бальнеотерапия, лечебная физкультура и другие процедуры. Они проводятся в три этапа до полного выздоровления пациента.

Ранее в Минздраве отметили, что 20–30% переболевших коронавирусом имеют риск тромбозов. В ведомстве подчеркнули, что любые отклонения от нормы необходимо сразу фиксировать, чтобы не допустить развития осложнений.