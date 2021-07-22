Минздрав: 30% переболевших COVID имеют риск тромбозов

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20–30% россиян во время постковидного синдрома имеют риск образования тромбов, сообщил Минздрав России в своей памятке по профилактике осложнений после COVID-19.

Частота развития наиболее серьёзных осложнений после перенесённой коронавирусной инфекции: тромбозы — 20–30%, одышка — 31,7%, кашель — 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию— 12,7%, — сказано в тексте документа.

Есть и другие симптомы, но они встречаются значительно реже. Любые отклонения от нормы необходимо сразу фиксировать, чтобы не допустить развития осложнений, предупреждают медики.

1 июля в РФ началась программа углублённой диспансеризации. Россияне, тяжело переболевшие COVID-19, могут пройти её в поликлинике по месту прикрепления, при себе необходимо иметь паспорт и полис.

Ранее теледоктор Александр Мясников опубликовал сравнительную характеристику эффективности доступных вакцин против COVID-19. «„Спутник V“ центра им. Гамалеи. Носитель — человеческий аденовирус. Двукратное введение. Эффективность — 92%. Побочные эффекты — лихорадка, локальный отёк», — написал он про российскую вакцину.