Доктор Мясников сравнил эффективность «Спутника V» с западными вакцинами

Теледоктор Александр Мясников в своём Telegram-канале опубликовал сравнительную характеристику эффективности доступных вакцин против COVID-19.

«Спутник V» центра им. Гамалеи. Носитель — человеческий аденовирус. Двукратное введение. Эффективность — 92%. Побочные эффекты — лихорадка, локальный отёк, — написал он про российскую вакцину.

При этом сравнил её с известнейшими мировыми препаратами из пятёрки топовых. Johnson & Johnson имеет аденовирусный носитель, напомнил медик. Требуется однократное ведение вакцины, и даёт он 66% защиты от коронавируса средней тяжести течения и 85% против тяжёлого течения.

Побочные явления этого препарата — тромбозы с низким уровнем тромбоцитов: у женщин 30–39 лет — 12,5 случаев на миллион, 40–44 лет — 9,4 на миллион введений.

Он также отметил низкую эффективность вакцины от AstraZeneca — всего 70%, при этом главный побочный эффект — венозные тромбозы головного мозга.

У другого препарата, Novavax, схожего с отечественной вакциной «КовиВак», разработанной центром имени Чумакова, эффективность составила 89%, побочными эффектами стали лихорадка, локальный оттёк.

Ранее доктор Мясников сообщил о том, что к обнаружению в России бразильского штамма COVID-19 стоит относиться спокойно, так как подобное — естественный и неизбежный процесс.