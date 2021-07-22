Мясников: приход в РФ бразильского штамма COVID-19 — естественное явление

К обнаружению в России бразильского штамма COVID-19 стоит относиться спокойно, так как подобное — это естественный и неизбежный процесс. Об этом NEWS.ru заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам эксперта, нужно радоваться, что коронавирус — это не грипп, так как он хуже и медленнее мутирует.

Штаммы будут ещё и не остановятся. Будут происходить одна-две мутации в год. Мы же не сразу прививаем всю планету, а делаем это постепенно, и среди вирусов выживает сильнейший, тот штамм, на который вакцина действует меньше, — пояснил Мясников.

Медик добавил, что единственное, в чём можно быть уверенным, — это в том, что коронавирус пришёл на всю жизнь.

Каждый год мы будем сталкиваться с новыми мутациями. Будет одна, две, три или четыре мутации. Это нормально, — сказал Мясников.

Ранее стало известно, что в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) создали новую тест-систему «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2», с помощью которой можно определять основные мутации коронавируса за два часа. Изобретение также способно выявлять наиболее актуальные штаммы коронавируса — «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». Тест-систему разработали в кратчайшие сроки по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой.