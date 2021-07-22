Россия зарегистрировала новую тест-систему для определения штаммов COVID-19

В России был зарегистрирован «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» — тест-система, с помощью которой можно определять основные мутации коронавируса за два часа. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства России.

«АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» является уникальным и единственным в своём роде набором реагентов, его разработали в кратчайшие сроки по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой.

«АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» — тест-система, которая позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса новой коронавирусной инфекции всего за два часа, что в настоящее время очень актуально для использования в эпидемиологической практике для понимания особенностей возбудителя и для прогнозирования клинической картины заболевания, — сказала Скворцова.

ФБМА подчёркивает, что дельта-штамм доминирует в России. В Москве и Московской области доля заражений им уже свыше 99%.

Ранее вирусолог Сергей Нетёсов сообщил, что векторные и мРНК-вакцины, в том числе и российский «Спутник V», защищают от «дельта»-штамма коронавируса на 90%.