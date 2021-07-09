Вирусолог: «Спутник V» защищает от индийского штамма на 90%

Российский вирусолог Сергей Нетёсов сообщил, что векторные и мРНК-вакцины, в том числе и российский «Спутник V», защищают от «дельта»-штамма коронавируса на 90%. В беседе с РИА Новости он объяснил, что разница в защите от исходного вируса и от его индийского варианта невелика.

По данным из Великобритании, США и других стран, мРНК и векторные вакцины от него [варианта «дельта»], хоть и в меньшей степени, но защищают. Защищали от исходного варианта на 95%, а сейчас защищают на 90%, — сказал учёный.

Вирусолог также отметил, что в мире есть несколько хороших вакцин от COVID-19 и российский «Спутник V» — одна из них. Ключевые компоненты подобных препаратов — это вирусы, мРНК и белки.

Ранее Нетёсов развеял миф о том, что многие болеют коронавирусом два и более раза. Он сообщил, что, как правило, пациенты болеют один раз. Также специалист отметил, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «дельта» без маски как минимум вдвое выше, чем обычным.