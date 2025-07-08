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08 июля 2025 в 11:52

Бизнесмен из ХМАО незаконно наловил несколько тонн рыбы

Прокуратура: бизнесмен незаконно выловил рыбы на 10 млн рублей в ХМАО

Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Индивидуальный предприниматель незаконно выловил в Октябрьском районе ХМАО более 2,5 тонны рыбы, превысив разрешенный Росрыболовством объем, сообщила окружная прокуратура. Нанесен ущерб более 9,7 млн рублей.

Природоохранной прокуратурой в ходе надзорных мероприятий установлен факт добычи индивидуальным предпринимателем в Октябрьском районе водных биологических ресурсов свыше установленного разрешениями Росрыболовства объема на 2,5 тонны, — говорится в сообщении.

Часть улова предприниматель продал третьим лицам. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ). Расследование находится на контроле прокуратуры.

Ранее в прокуратуре Забайкальского края сообщили, что житель Улан-Удэ в течение нескольких месяцев незаконно добывал россыпное золото в Красночикойском районе. Всего мужчина добыл более 770 граммов драгоценного металла стоимостью свыше 4,6 млн рублей. В период с июня 2024 года по январь 2025 года 47-летний гражданин вел незаконную добычу золота в русле реки Каченки.

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