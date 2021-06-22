Острые вопросы к вакцинированию: есть ли причины не привиться прямо сейчас

Несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, россияне не спешат прививаться. В стране массово развёрнуты пункты вакцинации, а власти на местах всё усерднее подталкивают к необходимости обязательной иммунизации. Вместо того, чтобы защитить себя от болезни, некоторые граждане предпочитают нарушать закон и покупать «липовые» сертификаты, в том числе, опасаясь негативных последствий самой прививки. NEWS.ru решил выяснить, что заставляет наших сограждан идти на такие меры, а также насколько оправданы и сами эти страхи, и метод «принудиловки».

Сложности с осложнениями

Введение властями нескольких регионов (Москвы, Подмосковья, Кузбасса, Сахалина, Ненецкого автономного округа, а также Ленинградской, Тульской и Тверской областей) обязательной вакцинации отдельных категорий граждан от COVID-19 вызвало бурю эмоций в соцсетях и СМИ. Если отбросить лженаучные «доводы» разного рода противников иммунизации как таковой, основной вопрос общественной дискуссии связан с тем, оправдано и законно ли принуждение, пусть даже в опасной ситуации роста заболеваемости? Или же на первом месте должны быть вопросы охраны здоровья, а не юридические нормы, подразумевающие добровольность медицинского вмешательства?

MOD Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Специализирующая на вопросах медицины адвокат Анна Орешкова уверена, что никто никого не имеет права принуждать к вакцинации и навязывать медицинскую услугу без согласия пациента. Отчасти с ней согласен и член комиссии по борьбе с лженаукой РАН, представитель Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов. Он полагает, что принуждение не оправдано, но это не повод отказываться от прививки. В интервью NEWS.ru учёный подчеркнул, что в период быстрого роста заболеваемости приоритетом № 1 для российских властей является не вакцинация, а предотвращение заражений.

Что касается сомнения в качестве российских вакцин, то они, по мнению Власова, имеют основания, потому что речь идёт о новых по технологии разработках, испытания которых проходили в сжатые сроки. Но учитывая, что человечество столкнулось с новой инфекцией и риск для здоровья большой, эти опасения также не оправдывают отказа от вакцинации, подчёркивает учёный. Сомнения в эффективности вакцины вовсе не тождественны сомнениям в её безопасности.

Другой вопрос, который возникает вокруг прививок: каким образом государство может обезопасить человека от возможных негативных последствий препаратов против COVID-19.

Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Василий Власов напомнил, что по закону осложнения в результате вакцинации компенсируются денежными выплатами. Эта законодательная норма распространяется на препараты, которые включены в прививочный календарь.

Другая особенность: нынешняя вакцинация проходит не как обязательная, а как добровольная — по просьбе работодателя. В этой ситуации я сильно сомневаюсь, что государство возьмёт на себя компенсацию вреда. Они скажут: «Мы же вас не заставляли, это ваш руководитель обязал». И фармпроизводители выстраивают ситуацию таким образом, что на них ответственность не ложится или ложится только в очень редких ситуациях. Что касается вакцин от коронавируса, то почти во всём мире фармацевтические компании заключили с государствами соглашения, которые освобождают их ответственности, в России в то числе. Где это видано, чтобы капиталисты платили людям? Вы можете дойти до суда, но ничего не получите, потому что суд встанет на сторону какого-нибудь олигарха. Василий Власов доктор наук, член комиссии по борьбе с лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины доктор наук, член комиссии по борьбе с лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины

По мнению учёного, в нынешней обстановке недоверия, даже если бы власти объявили, что, в случае возникновения побочных эффектов, будет выплачиваться компенсация, в обществе это может быть «парадоксальным образом воспринято как признание государством высокой опасности вакцинации».

По словам Анны Орешковой, существуют поствакцинальные реакции, проходящие «сами по себе» и не являющиеся поводом для беспокойства, но есть и осложнения, которые могут привести к инвалидности и гибели пациента.

Государство должно нести полную ответственность за гражданина, который получил поствакцинальное осложнение. Такому пациенту должны быть даны гарантии по восстановлению здоровья. Не по его вине вакцина не подошла ему или, например, подошла, но была транспортирована в медучреждение не так, как полагается, что послужило причиной осложнений. В нашей стране, как и во всём мире, доказать поствакцинальное осложнение очень сложно. Люди действительно боятся делать вакцины от COVID-19, как препарата с недоказанной безопасностью и эффективностью. Поэтому пациент надеется, что если наступят какие-либо осложнения и их можно будет доказать, то можно будет получить компенсацию. Но сейчас компенсации минимальные и в определённой степени унизительные для человека, который получает стойкие нарушения своего здоровья. Анна Орешкова врач, медицинский адвокат врач, медицинский адвокат

Она напомнила, что сейчас согласно принятому в 1998 году закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», в случае возникновения осложнений, полагается единовременная компенсация в размере 10 тысяч рублей, а в случае гибели пациента — 30 тысяч. Такие стандарты были утверждены ещё в 2000 году, когда парламентарии «оптимизировали» расходы, изменив первоначальную формулировку закона, которым до этого предусматривались компенсации в размере соответственно 100 и 300 МРОТ. Ещё 10 МРОТ выплачивались ежемесячно тем, кто после осложнений стал инвалидом, но и эти начисления были «урезаны» до одной тысячи рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате отказ от прежнего порядка начисления компенсаций фактически заморозил их индексацию более чем на 20 лет. В 2020 году член Совета Федерации Маргарита Павлова разработала поправки, предусматривающие существенное увеличение прежних сумм. Также нововведения предполагают, что компенсацию предоставляет государство, а затем взыскивает с производителя препарата. Но, как рассказала парламентарий в интервью NEWS.ru, документ по каким-то причинам «застрял» в Минздраве. К тому же от авторов поправок требовали финансово-экономическое обоснование, которое «нереально посчитать».

Сенатор при этом надеется, что поправки будут приняты новым созывом Госдумы в несколько скорректированном варианте. По словам Павловой, всё зависит от того, насколько авторы законопроекта сойдутся с экспертами в вопросах расчёта размеров компенсаций.

Мы смотрели, какие суммы выплачивают в случае стихийных бедствий, в случае падения самолёта, за смерть военнослужащего, выполняющего в армии политику государства. Вакцинация — это тоже в какой-то степени элемент государственной политики. А если человек жертвует своим здоровьем во имя всеобщего блага, то, конечно, должны быть какие-то достойные компенсации, — комментирует сенатор.

Рептилоид придёт, порядок наведёт

Нельзя не отметить, что на низкий уровень вакцинации в России влияет популярность антипрививочных лженаучных суждений, которые распространяют конспирологи и COVID-диссиденты. Как отмечает в беседе с NEWS.ru психолог Владимир Плотников, подобные взгляды зачастую навязываются обществу «сверху».

Распространение конспирологических теорий, в том числе COVID-диссидентство и боязнь прививок, — это прямое следствие невежества. Нужна здоровая критика этих явлений. О чём говорить, если у нас в стране по центральным каналам выступают люди, которые исповедуют антинаучные, ксенофобные, мракобесные взгляды. Владимир Плотников психолог психолог

Он считает, что если бы «принудительная вакцинация» действительно необходима, то «нужно было бы менять юридические нормы, поскольку охрана здоровья должна быть на первом месте».

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В 2018 году Минздрав предлагал ввести санкции за пропаганду аналогичного явления, известного как ВИЧ-диссидентство. Ведомство предлагало вводить за отрицание иммунодефицита штрафы, а сайты, которые распространяют подобные «теории» — включать в Единый реестр запрещённых интернет-ресурсов. Тогда бывший уполномоченный по правам ребёнка, адвокат и телеведущий Павел Астахов сравнивал такую пропаганду «с распространением информации экстремистского толка». По его словам, сегодня отрицание коронавируса, а также призывы к отказу от вакцинации против COVID-19 могут попасть под действие нескольких статей Уголовного кодекса.

Одна из норм преследует за нарушение санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК РФ) и подразумевает наказание «даже за неосторожное совершение преступления в виде заражения людей». Кроме того, экс-омбудсмен напомнил, что в 2020 году в УК была ст. 207.1, которая преследует за фейковые сообщения об эпидемии, а также о «том, что связано с вакцинацией, лечением, выздоровлением, статистикой смертей от заболевания».

Мы живём в таком обществе, где любой слух воспринимается как правда в последней инстанции и начинает толковаться в свою пользу. Те, кто вакцинировался, приводят в пример, как они не заразились, какое у них количество антител и так далее. У тех, кто не вакцинировался, своя «правда». Они рассказывают, что какая-то есть секретная скрытая «статистика», которую не распространяют и не дают людям «знать правду». То есть здесь есть столкновение двух позиций. Наша задача, людей, которые занимаются просвещением, как правовым, так и медицинским, — максимально доходчиво и открыто рассказывать о происходящем, потому что люди не должны гибнуть от своего невежества. Павел Астахов адвокат, телеведущий, экс-уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка адвокат, телеведущий, экс-уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка

При этом и Владимир Плотников, и Анна Орешкова, и Василий Власов уверены, что введение административного или уголовного наказания против антипрививочников — это неверный путь.

Никого наказывать нельзя за мировоззрения, на которые человек имеет право, потому что в противном случае можно карать абсолютно за всё — за политические взгляды, за вероисповедание и так далее, — считает Орешкова.

По её мнению, на низкие темпы вакцинации влияют не антипрививочники, а «отсутствие прозрачной информации о препарате». Люди, как отмечает адвокат, стали достаточно грамотные, у них есть доступ не только к российской, но и к зарубежной научной литературе, но при этом нет «достаточного количества информации о безопасности отечественного препарата».

В СМИ говорят, что вирус мутирует и происходят заражения уже привитых людей, а это заставляет думать о том, что вакцина свою функцию не выполняет. На сомнения наталкивают людей и нелогичные заявления властей о том, что вакцина эффективна и против мутировавшего вируса, и сомнения эти обоснованы, потому что речь идёт о здоровье, — говорит Орешкова.

На фоне нового подъёма заболеваемости COVID-19 в прессе и соцсетях участились упоминания случаев заражения вирусом после вакцинации. Ранее NEWS.ru собрал самые распространённые фейки на этот счёт и объяснил, почему многочисленные слухи и уникальные случаи — не повод отказываться от прививки.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.