Трудовой отвод: как вакцинация изменила отношения работников и нанимателей

С отказами в приёме на работу из-за отсутствия прививки от COVID-19 столкнулись 11% россиян, при этом почти три четверти невакцинированных респондентов ничего не слышали о такой практике. Такие данные показал опрос, проведённый сервисом Superjob. Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан для защиты от коронавируса в разных формах действует примерно в 30 субъектах РФ, но чаще всего проблемы с трудоустройством испытывали в Москве. NEWS.ru решил выяснить, как пандемия и меры, необходимые для победы над ней, меняют рынок труда и положение наёмных работников.

Нехорошая тенденция

Отсутствие прививки от COVID-19 никак не влияет на трудоустройство 73% непривитых россиян, и только для 11% из них это стало препятствием для приёма на работу. В Москве такие работники чаще сталкиваются с отказами, чем в среднем по стране — там 15% опрошенных указали на такие случаи, но 65% не испытывали проблем, в Петербурге — 9% и 68% соответственно, в остальных российских субъектах — 10% и 76%, сообщает Superjob.

Чаще с отказами сталкиваются мужчины, чем женщины — 12% против 10%. В целом по стране наибольшая доля тех, кто встречался с подобной практикой, — среди работников с зарплатами до 50 тысяч рублей (13% против 72%). И лишь 10% тех, кто претендует на более высокую зарплату, испытывали подобные затруднения при трудоустройстве.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве о случаях увольнения сотрудников из-за нежелания делать прививку заявили 20% опрошенных, при этом 65% респондентов неизвестно о таких инцидентах, ещё 15% затруднились ответить. Чаще всего из-за отказа делать прививку от COVID работы лишаются сотрудники компаний по продаже и услугам B2B (юридические лица, которые работают не на конечного рядового потребителя, а на другой бизнес), в сферах медицины, здравоохранения и образования, а также предприятиях общепита.

В опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян старше 18 лет, проживающих в 394 населённых пунктах и не сделавших по разным причинам прививку от COVID-19. Кроме этого, специалисты изучили мнение менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб 200 московских компаний, обязанных обеспечить вакцинацию 60% персонала согласно постановлению главного санитарного врача столицы. Проводилось исследование 10–12 июля.

Как рассказал NEWS.ru член Генсовета Партии Роста и омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин, обязательная массовая вакцинация в первую очередь влияет на работодателей, которым необходимо соблюсти условия по количеству вакцинированных сотрудников 60/40%.

Работодателям приходится отстранять [сотрудников] от работы, а как показывает практика, ещё и увольнять отказавшихся вакцинироваться. Это создаёт ряд проблем и потерю производительности, а также потерю времени при поиске нового персонала. Вакцинация — личное дело каждого сотрудника, перед которым всегда есть выбор — привиться и сохранить работу или не прививаться и потерять её. Но последствия отражаются непосредственно на бизнесе. Бывают случаи, когда при поиске нового кандидата, который устраивает работодателя на 100%, приходится терять его по причине отсутствия у него вакцинации. Сейчас в ряде регионов ситуация на рынке труда немного перекосилась и выбор кандидатов идёт не по компетенциям, а по наличию прививки. И если у соискателей работы ещё есть какая-никакая возможность выбора сферы деятельности компании, то у работодателей, отнесённых к тем сферам деятельности, где необходима массовая вакцинация, её нет. Дмитрий Порочкин омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в Москве омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в Москве

Омбудсмен отмечает, что если речь идёт о 10–15% отказов в приёме на работу из-за отсутствия прививок у соискателей, то при сохранении подобных ограничений цифра будет расти и рынок труда, который только окреп после прошлогодних ограничений, опять будет испытывать проблемы.

При этом Порочкин подчеркнул, что с по закону увольнять сотрудников без прививки нельзя, можно только отстранить от работы. Однако статистические данные говорят о том, что в 20% случаев невакцинированных сотрудников увольняют или они уходят сами.

Это нехорошая тенденция, которая повторяет прошлогодние события и проблемы на трудовом рынке, которые дадут о себе знать в ближайшее время, — добавил Дмитрий Порочкин.

Под ударом врачи и учителя

В профсоюзе «Учитель» полагают, что несмотря на принуждение к вакцинации, вряд ли педагогов будут массово увольнять за отказ от вакцинации из-за отсутствия кадров. Также в организации подчёркивают, что не поддерживают антипрививочников и считают порядок иммунизации в образовательных учреждениях неудовлетворительным.

С одной стороны, давление на педагогов работодатели оказывают, но с другой — в регионах нет такого, чтобы были очереди из соискателей. Работа тяжёлая, зарплаты не очень хорошие, поэтому мы предполагаем, что отстранения от работы с начала года будут единичными. Учителя жалуются на принуждение, пишут об этом в соцсетях, но, с нашей точки зрения, это поведение нерациональное и не основанное ни на каких научных данных о том, что вакцинация опаснее, чем отсутствие прививки. Но есть объективные проблемы, на которые нельзя не обращать внимания. К примеру, обязательную вакцинацию затеяли во время отпусков, для некоторых из-за этого возникают сложности, особенно на Крайнем Севере, где педагоги как правило уезжают на всё лето. Ольга Мирясова оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель»

Активисты профсоюза требуют продлевать оплачиваемые отпуска тем коллегам, которые были вынуждены возвращаться домой для прохождения иммунизации, перенести крайний срок вакцинации с 15 июля на 31 августа, организовав её по месту работы в школах либо в прикреплённой поликлинике.

Сергей Булкин/NEWS.ru

К тому же, как рассказывает Ольга Мирясова, работодатели не предоставляют учителям оплачиваемый выходной день после вакцинации, у них нет возможности взять отпуск за свой счёт в случае плохого самочувствия после прививки.

В этой связи мы требуем оплачивать работникам, не сумевшим пройти вакцинацию по объективным причинам и на этом основании отстранённым от работы, временный простой в размере не менее двух третей средней зарплаты, — добавила представитель профсоюза.

Президент «Лиги защиты врачей» Семён Гальперин в интервью NEWS.ru предположил, что от подобной практики в его сфере пострадают медучреждения. Они могут потерять работников, как это происходило во время оптимизации здравоохранения. При этом он подчеркнул, что по правилам производства лекарственных препаратов и согласно Хельсинской декларации о правах пациентов принуждение к вакцинации является незаконным.

По правилам клинических исследований ни одна вакцина на сегодняшний день не завершила эти исследования. Мы знаем, что они разрешены к применению не по результатам клинических исследований, а по особым условиям — по прямому разрешению правительства, противоречащему правилам испытаний лекарственных средств. То есть фактически все, кто прививается этими вакцинами, становятся участниками клинических исследований. И обязательность участия в этих исследованиях — это грубое противоречие всем нормам и международным правилам и ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья». Когда говорят, что это не принуждение и что у людей есть выбор поменять профессию, отказаться от своих прав и таким образом не прививаться, то это кощунство. Потому что людей всё же принуждают под угрозой лишения работы. Семен Гальперин президент «Лиги защиты врачей», кандидат медицинских наук президент «Лиги защиты врачей», кандидат медицинских наук

Самыми жёсткими в этой сфере он назвал нововведения московских властей, которые ограничили право невакцинированных людей на плановую медицинскую помощь. По его мнению, это «варварство».

История боязни

С Гальпериным во многом согласен депутат Госдумы Олег Шеин. Он считает, что приказы работодателей, принуждающие к иммунизации, «абсолютно противозаконны и противоправны». Людям, столкнувшимся с ущемлением своих прав, он посоветовал обращаться в органы прокурорского надзора. При этом, по мнению политика, рынок труда пока не отреагировал на необходимость массовой вакцинации сотрудников отдельных отраслей, поскольку это напрямую связано не с увольнением, приёмом на работу или сокращением штата, как это было в период карантинных жёстких мероприятий весны 2020 года.

Это связано чисто с внутренними правилами и распорядком. Соответственно, есть позиция президента, есть позиция Генпрокуратуры, заключающаяся в том, что никаких режимов принудительных вакцинаций быть не может. Но при этом есть позиция Роспотребнадзора, плюс мы видим ряд косвенных решений, связанных с ограничением использования тех или иных элементов городской инфраструктуры. Началась эта история с кафе и поездок на курорты, но мы хорошо понимаем, что она продолжится и дальше, когда человек, имеющий свидетельство о вакцинации, может пользоваться более широко гражданскими правами, а у кого такого свидетельства нет, пользоваться ими не может. То есть это не прямое принуждение, а косвенное. Олег Шеин член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Также он объяснил, что большинство людей отказываются от вакцинации не из-за распространённости в России маргинальных и лженаучных антипрививочных предрассудков вроде «чипизации», а из-за недоработок органов власти, которые должны отвечать на вопросы, имеющиеся у населения. Эти вопросы, по словам Шеина, хорошо известны: почему массово используют вакцину, которая ещё не прошла полного цикла клинических испытаний, защищает ли она и насколько эффективно от новых штаммов SARS-CoV-2, зачем нужно вакцинироваться тем гражданам, которые уже переболели и имеют антитела?

Ответы на эти вопросы наверняка содержатся в разных публикациях и разъяснениях, но вместо диалога с людьми есть лишь некие мантры: «Идите вакцинируйтесь — и будет хорошо». Люди не видят содержательных ответов на вопросы в популярной и общедоступной форме, хотя они и есть. Соответственно, антипрививочная общественная реакция в этих условиях сохраняет свою питательную почву, — констатирует парламентарий.

Пряник вместо кнута

В качестве альтернативы принуждению к вакцинации он считает хорошей идеей, когда руководители компаний разными позитивными способами мотивируют своих сотрудников привиться. Депутат уверен, что у работодателя «есть достаточно широкая палитра решений такого характера с премированием, графиком отпусков и так далее». Такая модель может реализовываться «достаточно продуктивно» и «будет правильной», считает Шеин.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Порочкин полагает, что в первую очередь работодатель должен соблюсти требование законодательства по необходимому количеству вакцинированных сотрудников и в текущих условиях сам должен решить, как будет добиваться поставленных целей.

Необходимо проанализировать уровень финансовых затрат у себя на предприятии в случае отстранения, увольнения непривитых сотрудников и поиска новых привитых, а также в случае экономической мотивации сотрудников и сохранения производственных процессов и коллектива. После этого уже можно выбрать наиболее финансово и стратегически выгодный вариант, — резюмировал омбудсмен.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на федеральном уровне власти России пока не принимали решений об усилении ограничений для непривитых от COVID-19, но отдельные меры уже внедряются на уровне региональных властей. До этого глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что власти страны должны сделать вакцинацию обязательной. Только так можно будет победить пандемию.

Дмитрий Песков Сергей Булкин/NEWS.ru