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12 июля 2025 в 14:58

Винегрет-трансформер: диетическая бомба вкуса без грамма картошки!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот обновленный рецепт классического винегрета доказывает, что полезный салат может быть невероятно вкусным. Без картофеля, но с удвоенной порцией пользы — идеальный выбор для здорового перекуса или легкого ужина.

5 причин приготовить этот винегрет сегодня

  • Содержит на 30% меньше калорий, чем традиционный вариант.
  • Богат растительным белком благодаря фасоли.
  • Подходит для вегетарианцев и постного меню.
  • Готовится за 20 минут из доступных ингредиентов.
  • Идеально хранится в холодильнике 2-3 дня.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Свекла — 1 крупная (около 300 г)
  • Морковь — 2-3 средних
  • Бочковые огурцы — 3 шт.
  • Лук белый — 1/2 головки
  • Зеленый горошек консервированный — 200 г
  • Фасоль красная в собственном соку — 200 г
  • Оливковое масло extra virgin — 4-5 ст. л.
  • Морская соль — по вкусу
  • Черный перец свежемолотый — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Приготовление овощей

    Свеклу и морковь тщательно вымойте, отварите до мягкости (около 40 минут). Остудите, очистите и нарежьте аккуратными кубиками.

  2. Подготовка остальных компонентов

    Огурцы нарежьте кубиками. Лук измельчите, залейте на 5 минут огуречным рассолом для удаления горечи.

  3. Сборка салата

    В большой салатнице смешайте свеклу, морковь, огурцы и отжатый лук. Добавьте промытый горошек и фасоль.

  4. Заправка

    Полейте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте.

Секреты идеального винегрета

  • Для яркого вкуса добавьте 1 ч. л. дижонской горчицы в заправку.
  • Дайте салату настояться 15 минут перед подачей.
  • Украсьте свежей зеленью (укроп, петрушка).
  • Подавайте со ржаными гренками.
  • Для пикантности можно добавить квашеную капусту.

Этот легкий винегрет — прекрасный способ разнообразить рацион без ущерба для фигуры. Попробуйте — и он станет вашим любимым вариантом полезного перекуса!

Сохранить аромат летней зелени до весны проще, чем кажется! Этот проверенный способ позволит вам всегда иметь под рукой пикантную добавку к любым блюдам.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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