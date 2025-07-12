Винегрет-трансформер: диетическая бомба вкуса без грамма картошки!

Этот обновленный рецепт классического винегрета доказывает, что полезный салат может быть невероятно вкусным. Без картофеля, но с удвоенной порцией пользы — идеальный выбор для здорового перекуса или легкого ужина.

5 причин приготовить этот винегрет сегодня

Содержит на 30% меньше калорий, чем традиционный вариант.

Богат растительным белком благодаря фасоли.

Подходит для вегетарианцев и постного меню.

Готовится за 20 минут из доступных ингредиентов.

Идеально хранится в холодильнике 2-3 дня.

Ингредиенты (на 4 порции)

Свекла — 1 крупная (около 300 г)

Морковь — 2-3 средних

Бочковые огурцы — 3 шт.

Лук белый — 1/2 головки

Зеленый горошек консервированный — 200 г

Фасоль красная в собственном соку — 200 г

Оливковое масло extra virgin — 4-5 ст. л.

Морская соль — по вкусу

Черный перец свежемолотый — по вкусу

Пошаговый рецепт

Приготовление овощей Свеклу и морковь тщательно вымойте, отварите до мягкости (около 40 минут). Остудите, очистите и нарежьте аккуратными кубиками. Подготовка остальных компонентов Огурцы нарежьте кубиками. Лук измельчите, залейте на 5 минут огуречным рассолом для удаления горечи. Сборка салата В большой салатнице смешайте свеклу, морковь, огурцы и отжатый лук. Добавьте промытый горошек и фасоль. Заправка Полейте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте.

Секреты идеального винегрета

Для яркого вкуса добавьте 1 ч. л. дижонской горчицы в заправку.

Дайте салату настояться 15 минут перед подачей.

Украсьте свежей зеленью (укроп, петрушка).

Подавайте со ржаными гренками.

Для пикантности можно добавить квашеную капусту.

Этот легкий винегрет — прекрасный способ разнообразить рацион без ущерба для фигуры. Попробуйте — и он станет вашим любимым вариантом полезного перекуса!

Сохранить аромат летней зелени до весны проще, чем кажется! Этот проверенный способ позволит вам всегда иметь под рукой пикантную добавку к любым блюдам.