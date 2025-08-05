Возвращение Херсона, «труба» до Киева, Белоусов осадил Трампа: что дальше

Источники сообщили, что ВС России начали операцию по возвращению Херсона, украинцы испугались российской самоходной тележки для передвижения по газопроводам, а инсайдеры пишут, что министр обороны РФ Андрей Белоусов ответил на угрозы американского президента Дональда Трампа ударами по военным объектам на Украине — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как конфликт России и НАТО перестал быть мифом

Telegram-канал INSIDER BLACK сообщил, что российские власти изменили риторику: теперь прямой конфликт с НАТО рассматривается не как гипотетический риск, а как факт, который уже состоялся. По его информации, глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил это на неофициальной площадке «Территория Смыслов», что было воспринято как сигнал элитам о новом уровне конфронтации.

«В этом контексте готовится и послание президента Федеральному собранию, которое <…> будет озвучено до встречи [президента России Владимира] Путина с [председателем КНР] Си Цзиньпином. Речь пойдет не просто о политических заявлениях, а о реальных ответных мерах на 100%-е пошлины и кибератаки США», — отметил инсайдер.

По его словам, в Кремле расценивают хакерские удары по компании «Аэрофлот» и госагрегаторам как объявление войны в киберпространстве, указывая на положения американских доктрин, допускающих использование прокси-групп. Как сообщалось ранее, ответственность за сбои взяла на себя группировка из Белоруссии, поддерживающая Украину. При этом «Аэрофлот» сообщения о хакерской атаке не подтверждал.

«Мифические белорусские или украинские хакеры — это лишь ширма. Координация идет напрямую через Пентагон», — подчеркнул информатор.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По мнению военных аналитиков, на фоне обострения противостояния с НАТО российские войска продолжают громить ВСУ в рамках СВО. Они считают, что Путин не боится конфликта со странами Альянса, которые уже давно решили попытаться нанести геополитическое поражение России.

Telegram-канал «Конспиролог #1» пишет, что ВС РФ в связи с этим начали операцию по возвращению Херсона. По его данным, российские ВКС уже создают пространство для переброски войск через реку.

Фугасные авиационные бомбы ФАБ-50 Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

«ВКС РФ ударили по главному транспортному мосту в городе ФАБ, а разведка перекрыла электроснабжение благодаря успешной работе с подпольем. Военные считают, что освобождение Херсона может занять весь оставшийся год», — уточнил информатор.

По данным радиоперехвата, с которыми ознакомились инсайдеры, командование армии Украины в конце июля предупреждало Киев о невозможности удержания Херсона без подкрепления, но резервы отправили под Сумы по приказу президента Украины Владимира Зеленского. Узнав об этом, ВС РФ решили проверить обороноспособность города и провести операцию по подготовке штурма, отметил источник.

«ВСУ сами вынуждены будут отступить от береговой линии и закрепиться на северных окраинах Херсона. В этот момент ВС РФ будут готовы форсировать Днепр и формировать плацдармы для наступления», — подчеркнул инсайдер.

По данным INSIDER BLACK, на Западе опасаются, что РФ может подойти к Днепру и взять Сумы уже к концу этого года.

«Несмотря на продолжающийся переговорный процесс, Москва параллельно ускоряет подготовку к новой фазе военной кампании. Ключевой сигнал — недавнее заявление Владимира Путина о необходимости наращивания сухопутной группировки. Источник утверждает: речь идет о формировании крупной наступательной конфигурации численностью до миллиона военнослужащих, с расчетом на активную фазу уже этой осенью», — говорят эксперты.

По их мнению, Россия рассчитывает, что системная перегрузка украинских позиций приведет к обрушению обороны не в одном конкретном месте, а сразу по нескольким направлениям. Это позволит не только взять территориальную инициативу, но и резко усилить давление на Киев в переговорном треке.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

На Украине ужаснулись новому изобретению ВС РФ

Украинцы испугались нового изобретения российских военных — самоходной тележки с электродвигателем для передвижения по газопроводам, заявил военкор Александр Коц. По его словам, в украинском сегменте интернета активно обсуждают эту разработку.

«Тележка может использоваться для транспортировки личного состава, грузов, разведывательного оборудования. Последнее особенно важно в свете планов Киева по минированию газопроводов», — объяснил журналист.

Он отметил, что газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире, в то время как ее диаметр достигает 1,4 метра, а протяженность — 37 тысяч километров. Военкор напомнил, что по похожей трубе российские бойцы зашли в тыл украинскому гарнизону в Судже в ходе операции «Поток». Коц добавил, что беспокойство украинцев этим фактом можно понять, поскольку «труба до Киева доведет».

«Противнику остается только гадать, где еще из-под земли выпрыгнет российский спецназ», — заключил он.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Москва ответила на ультиматум Трампа мощными ударами

Трамп после сокращения срока своего 50-дневного ультиматума о заключении мира между Россией и Украиной до 10 дней подтвердил намерение ввести 9 августа антироссийские санкции. По его словам, если к этому моменту не удастся достичь урегулирования украинского кризиса, будут введены 100%-е торговые пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров.

В то же время хозяин Белого дома отметил, что ситуация может измениться после ожидаемого 6–7 августа визита в Москву его спецпосланника Стивена Уиткоффа. Также американский лидер признал, что России «очень хорошо» удается обходить санкции. В частности, Индия и Бразилия не готовы идти на поводу у президента США, который требует прекратить закупать российскую нефть, и заинтересованы в поставках энергоносителей из России, выразили мнение китайские эксперты.

Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press

Аналитики отметили, что попытки Вашингтона надавить на эти государства могут привести к обратному эффекту. Так, Индия может «пересмотреть свою внешнюю политику» и сделать еще больший акцент на стратегии «балансирования между ведущими державами».

«Вот и конец Америке. Самостоятельные игроки не собираются слушать Трампа», — говорят эксперты.

О провале ультиматума Трампа свидетельствует и реакция Москвы, считают инсайдеры. Как сообщает Telegram-канал INSIDER-T, Путин убежден, что у его американского коллеги «нет никаких козырей на руках».

«Путин вообще не обеспокоен угрозами американского лидера ввести новые жесткие санкции против РФ и масштабные вторичные пошлины против торговых партнеров России. Никаких вариантов временного прекращения огня в зоне СВО и других уступок Трампу не обсуждается в принципе», — уточнил источник.

По его словам, попытки давить на Кремль — это крайне неудачный ход президента США. При этом Белоусов уже ответил на угрозы Трампа жуткими ударами, подчеркнул информатор. Так, в ночь на 4 августа на Украине зафиксировано более 50 прилетов в результате атак ВС РФ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

В Харьковской области были нанесены удары по скоплению живой силы, техники и логистики ВСУ. В Херсонской и Сумкой областях поражены тыловые районы и переправы, в Черкасской области целями стали логистические развязки, военный транспорт и склады, а в Полтавской области — объекты ПВО.

Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» Фото: МО РФ

В Киевской области, по данным Лебедева, ВС РФ нанесли удары по технике ВСУ, перемещаемой с запада на восток, также зафиксировано уничтожение ПВО. В Одесской области целями стали объекты ВМС, техника НАТО. Также взрывы прогремели в Кировоградской, Житомирской, Черниговской и других областях Украины. Лебедев отметил, что остались считаные дни до масштабных событий.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По данным Telegram-канала «Разведчик», ВС РФ начали масштабное наступление, главные цели которого — освобождение ДНР и взятие Сум в котел.

«Комплексное наступление группировок „Центр“ и „Восток“ с целью полного установления контроля на Донецком направлении продлится до конца сентября. Операция под кодовым названием „Донецкий вал“ затронет три ключевых направления: Покровское (из города уже отступают силы ВСУ, что открывает возможность прорыва к Мирнограду), Торецкое (окружение украинской группировки в Константиновке) и Южное (зачистка Угледарского выступа). Для наступления в бой введены до 80% свежих сил армии», — отметил канал.

Кроме того, в России утвержден резервный сценарий быстрого и жесткого завершения СВО, сообщает Telegram-канал INSIDER BLACK. Основные элементы этого плана включают ликвидацию Зеленского и командиров ВСУ. Этот план находится в высокой степени готовности, в случае его реализации Москва рассчитывает завершить спецоперацию за 60 дней, добавил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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