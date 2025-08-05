PTI: пакистанские войска нарушили прекращение огня в Джамму и Кашмире

Пакистанские войска открыли неспровоцированный огонь вдоль линии контроля в округе Пунч в Джамму и Кашмире, передает агентство Press Trust of India. Вооруженные силы Индии ответили на нарушения перемирия и открыли ответный огонь, говорится в сообщении. В общей сложности боестолкновение длилось 15 минут.

Индийская армия ответила на нарушение режима прекращения огня Пакистаном, перестрелка продолжалась 15 минут, сообщений о жертвах нет, — сообщили журналисты.

Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе выступления в Варанаси заявил, что армия страны нанесет по Пакистану мощный удар крылатыми ракетами BrahMos в случае террористической атаки. Оборонительные системы Индии показали большую эффективность во время операции «Синдур», отметил он. Особенно глава правительства отметил комплексы ПВО и беспилотники.

В мае нынешнего года Индия проводила военную операцию против Пакистана, в рамках которой наносились удары по инфраструктуре террористов, планировавших атаки на Дели. При этом в индийском руководстве отметили, что операция не была направлена против военных.